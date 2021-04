Los partidos de la fecha 10 de la Serie A no se jugarán el fin de semana

El COE Nacional dispuso que no se jueguen los partidos de la fecha 10 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, que estaban previstos a disputarse entre el 23 y 26 de abril del 2021. Así lo confirmó Rommel Salazar, Director General del Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias.

"La LigaPro tiene que acatar la resolución del COE, siempre ha pasado. Y sobre todo el confinamiento. No habrá partidos de fútbol el fin de semana", indicó Salazar, en una entrevista con radio Diblu.



Además, explicó que estos encuentros deben ser reprogramados para jugarse entre lunes y viernes y antes de la hora del inicio del toque de queda. "Tienen que adecuar para jugar días de semana y antes del toque de queda, durante los 28 días de estado de excepción".

El presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción desde las 20:00 del 23 de abril hasta las 23:59 del 20 de mayo del 2021 en 16 provincias.



Con ello, el toque de queda se iniciará a las 20:00 y finalizará a las 05:00, de lunes a jueves. Los viernes, sábados y domingos habrá una restricción de movilidad absoluta en la cual el toque de queda será ininterrumpido e iniciará a las 20:00 del día viernes y finalizará a las 05:00 del día lunes.



Estas disposiciones complican la programación de los partidos de la LigaPro, que habitualmente se juegan entre viernes y lunes, desde las 12:00 hasta cerca de las 22:00.

Además, los clubes que disputan los torneos internacionales pudieran tener problemas para jugar dos cotejos entre semana.



Los partidos de la fecha 10 son:



9 de Octubre vs. Deportivo Cuenca

Manta vs. Independiente del Valle

Liga de Quito vs. Macará

Barcelona vs. Delfín

Técnico Universitario vs. Mushuc Runa

Orense vs. Emelec

Universidad Católica vs. Aucas

Olmedo vs. Guayaquil City