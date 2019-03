Ecuador tiene 15 medallas en Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales

LEA TAMBIÉN

La natación contribuyó con dos medallas más a la cosecha de 15 que ya tiene Ecuador en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, que se realizan en Abu Dabi y Dubái.

Ayer (17 de marzo del 2019), los nadadores Alejandro Soledispa y Diana Ibujes subieron al podio en el certamen que reúne a 7 000 deportistas de 170 países. En cambio, en el atletismo, Freddy Andrade llegó segundo en los 200 metros, para sumar una medalla de plata.



Álex, como le dicen sus amigos, fue segundo en los 100 metros estilo mariposa. El nadador, oriundo de Los Ríos, lideró la competencia hasta los últimos 25 metros.



En esa última vuelta, el danés Fredde Johansen le sacó ventaja y defendió ese primer lugar con gran solvencia. “Estoy contento con este resultado. En la última vuelta cometí una falta técnica que me costó el primero lugar. Sin embargo, estoy orgulloso porque hice mi mejor esfuerzo”, destacó el deportista ecuatoriano de 21 años.



Soledispa estaba feliz en el podio, porque es la primera vez que participa en unos Juegos Mundiales. “Antes gané medallas en los Juegos Panamericanos. Todo esto es nuevo para mí. Pisar Dubái es un sueño cumplido”, dijo el nadador, nacido en Quevedo, Los Ríos.

Alejandro Soledispa (centro) celebra su medalla de oro en los 100 m mariposa. Fotos: Olimpiadas Especiales y Martha Córdova.



Agradeció a su madre, Bethsi, quien ha sido incondicional en su carrera. “Si le tuviera aquí, le diría que la amo mucho”. Aún debe competir en dos pruebas más, los 100 metros estilo libre y el relevo 4 x 100 metros. En una de esas quiere coronarse campeón del mundo.



30 minutos antes, Diana Ibujes logró la medalla de bronce en los 1 500 metros. En el podio intentó no llorar, pero no pudo, las lágrimas la vencieron pues no quería recibir esa medalla, ella soñó con el oro en su pecho.

Hasta el momento, la natación ha logrado cuatro preseas: una de oro, una de plata y dos de bronce.



La frustración de Pugo

El azuayo mostraba desconsuelo. Por ser bueno lo descalificaron. Tal vez así se podría traducir la desclasificación de Juan Pugo en la final de los

1 500 metros planos.



El atleta llegó primero a la meta con un registro de 4 minutos y 33 segundos. Fue a la zona de premiación y se formó a la espera de recibir su primera medalla de oro, pero no, esa gloria no fue para él.



Su actuación desbordó pues sacó una vuelta de ventaja a los dos últimos atletas que corrieron con él esta serie. La organización de los Juegos, que promueve una competencia más estrecha, consideró que había mucha ventaja deportiva en el ecuatoriano. Por ello lo dejó fuera de la clasificación final.



Minutos más tarde, Olimpiadas Especiales Ecuador reconoció que sus entrenadores cometieron un error al no ratificar la inscripción de Juan Pugo en esa serie. El azuayo volverá a competir en los 3 000 metros, donde espera que la inscripción no vuelva a ser un obstáculo que le impida llevar el oro por el que vino.

Quien sí pudo subir al podio fue Freddy Andrade, que, con un registro de 22 segundos y 45 centésimas, fue segundo en los 200 metros.



Esta mañana, volverá a la ruta David Arellano, quien ya ganó una medalla de oro. El ciclista de Cayambe competirá en los 40 kilómetros.