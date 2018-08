Hernán Darío Gómez solo convocará a  futbolistas que estén comprometidos

LEA TAMBIÉN

Hernán Darío Gómez fue presentado como nuevo director técnico de la Selección ecuatoriana para el ciclo de eliminatorias rumbo a Catar 2022. El entrenador colombiano dijo que está comprometido a recuperar el camerino de la Selección ecuatoriana y solo llamará a los futbolistas que estén comprometidos.

El 'Bolillo' enfatizó que no trabajará con Vinicio Luna ni Francisco Acosta, dos cuestionados personajes que estuvieron ligados a escándalos de corrupción en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). "Yo, en la FEF, nombro jugadores y cuerpo técnico. Las demás personas las nombra la junta directiva. Vinicio Luna y 'Tinto' Acosta no están en los planes de la Selección", dijo el entrenador.



Uno de los cuestionamientos que hizo la prensa es la posibilidad de jugar partidos en Guayaquil. Gómez indicó que realizará microciclos y efectuará amistosos antes de tomar cualquier decisión, porque no dirige hace 14 años en el país. La Tri perdió sus últimos tres partidos en Quito en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018.



El colombiano no convencerá a ningún jugador. No hablará con los futbolistas retirados y tampoco los obligará a venir a las convocatorias. A criterio del director técnico, Ecuador "necesita jugadores comprometidos, que tengan amor por la camiseta".

"Tiene que venir gente que piensa en la gloria, los que quieren ser un buen ejemplo para el país. Yo no voy a obligar a nadie, lo que voy a hacer es invitarlos", agregó.



El director técnico aseguró que tuvo otras propuestas y defendió su trabajo en Panamá, que finalizó en última posición en la Copa Mundial de Rusia 2018. Tampoco piensa que su regreso sea un retroceso para el fútbol ecuatoriano, sino una oportunidad para avanzar.



"La historia del Ecuador no es la historia que todo el mundo cree: Ecuador ha ido a tres Mundiales. De diez jugadores que van al exterior, ocho regresan", dijo el 'Bolillo', quien va examinar los informes del DT interino Jorge Célico y mirará los partidos de los clubes ecuatorianos antes de tomar decisiones.



A criterio del 'Bolillo', a Ecuador le ha costado mantener un proceso sólido y después de las clasificaciones mundialistas han llegado periodos de "altibajos". "No es fácil clasificar al Mundial. Ecuador no es el favorito de Sudamérica y solo lograremos la clasificación con el apoyo y respaldo de los hinchas", expresó.



Gómez también negó que le impusieran jugadores en su pasado en la Selección ecuatoriana. Incluso, entre risas, dijo que tuvo problemas con Luis Chiriboga y Carlos Villacís durante su primera etapa como seleccionador de la Tri (1999-2004).

