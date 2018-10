Djokovic se corona en Shanghai y ya tiene el uno entre ceja y ceja

LEA TAMBIÉN

Nadie puede con Novak Djokovic en estos momentos. El serbio conquistó este 14 de octubre del 2018 su tercer título consecutivo al vencer al croata Borna Coric por 6-3 y 6-4 en la final del Masters 1000 de Shanghai y se acerca cada vez más al número uno del tenis.

Djokovic necesitó 1:36 horas para derrotar a Coric, que jugaba su primera final en un Masters 1000.El serbio, en cambio, ganó su cuarto trofeo en Shanghai, su título número 32 de la categoría y el 72 de su carrera. Sin ceder un set en toda la semana, Djokovic ratificó en Shanghai que es el jugador del momento.



Desde Wimbledon, el torneo donde comenzó su racha victoriosa, el serbio ganó 27 de los últimos 28 encuentros y 18 en forma seguida. Además, obtuvo consecutivamente los títulos de Cincinnati, el Abierto de Estados Unidos y ahora Shanghai.



"Estos últimos tres o cuatro meses han sido tremendos. Casi sin errores en mi juego, especialmente esta semana. Todo ha funcionado a la perfección", señaló Djokovic tras completar un torneo en el que no cedió su servicio ni una sola vez en 47 games.



"Esta ha sido definitivamente una de las mejores semanas de mi carrera en lo que se refiere al servicio". A partir del lunes, Djokovic desplazará del segundo lugar del ranking al suizo Roger Federer, que cayó en semifinales de Shanghai ante Coric.



Con 7 445 puntos, el serbio quedará apenas a 215 del número uno, el español Rafael Nadal, ausente en la gira asiática por su lesión en el tendón de la rodilla. Y en la 'race', que mide las actuaciones en el año calendario, Djokovic quedará 35 puntos por detrás de Nadal.



Con tres semanas de actividad antes del Masters de fin de año en Londres, Djokovic cuenta con grandes posibilidades de arrebatarle el trono al español y acabar la temporada como número uno por quinta vez en su carrera. La fecha de regreso de Nadal, que no juega desde que abandonó las semifinales del US Open por lesión, todavía sigue siendo una incógnita.



Hoy, Djokovic se aprovechó de los nervios de Coric para tomar rápidas ventajas en el comienzo del partido. El joven de 21 años presentó algo más de batalla en el segundo capítulo, pero el serbio logró sellar el encuentro sin grandes dificultades en su cuarto punto de partido.



Djokovic ratificó así una vez más que China es un territorio en el que domina como nadie. Su balance en finales jugadas en torneos del gigante asiático es de once victorias y ninguna derrota.



"Tengo que felicitar a Novak. Hoy ha estado en otro nivel", reconoció Coric. "No ha divertido para mí, para ser honesto, pero él es uno de los mejores de la historia del tenis". Pese a la caída, el torneo deja un buen sabor de boca al croata, que a punto estuvo de no jugar en Shanghai por unas molestias en el cuello. A partir del lunes, Coric estará entre los 15 mejores del mundo por primera vez en su carrera.