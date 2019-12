13 mujeres correrán el Dakar en Arabia

LEA TAMBIÉN

El Dakar tendrá 13 mujeres en las distintas modalidades. La carrera que se llevará a cabo entre el 5 y el 17 de enero, en Arabia Saudita, tendrá a cuatro españolas lideradas por las experimentadas Laila Sanz y Cristina Gutiérrez.

También estarán Sara García, que busca culminar su primera carrera, y Mónica Plaza que se estrena como copiloto.



En motos participará las españolas Laia Sanz, de 34 años, y Sara García, de 31. Además por Sudáfrica estarán Kirsten Landman, de 28 años y Calheine Perry, de 28 y por último la holandesa Mirjam Pol, de 36.



En SSV tomará salida un equipo íntegramente femenino conformado por la italiana Camelia Liparoti y la germana Annett Fischer.



En autos serán las españolas Cristina Gutiérrez, de 28 años y Mónica Plaza, de 19. De Perú Fernanda Kanno, de 36.

Cristina Gutiérrez de 28 años es una piloto española, que ha sido seis veces campeona en los rallies TT, en España. También es la primera mujer en terminar el Dakar en autos, en la edición del 2017.



Laia Sanz iniciará con la idea de ser el primer piloto español que acaba la prueba diez veces en otras tantas participaciones, aunque también se fija en clasificarse entre los 15 primeros. “Mi primer objetivo siempre es acabar, porque acabar un Dakar nunca es fácil. No hay ningún piloto español que haya acabado 10 de 10, y eso ya sería un gran éxito, pero no me conformaría con acabar la 25 o la 30 con tal de hacerlo. Quiero estar lo más arriba posible”, afirmó Sanz.

El hecho de que en el 2019 acabara duodécima, a pesar de que llegó con una escasa preparación, debido a una enfermedad que le impidió encarar en condiciones la carrera, además del noveno puesto del 2015, hacen que las aspiraciones reales pueden estar en acabar en el ‘top’ 10 y volver a ser la primera en la clasificación de motos femenina.



Cristina Gutiérrez repite con Pablo Moreno como copiloto por segundo año, y lo hace con la misma ilusión que cuando en el 2017 pisó por primera vez esta carrera e hizo historia en el automovilismo español, convirtiéndose en la primera mujer piloto de coches española en conseguir terminar el Dakar.



Este año reconoce que lo hace con un presupuesto demasiado ajustado, que les ha impedido que pudieran preparar como hubieran querido para esta importante prueba.



Tras el puesto 44 de la primera edición, no ha dejado de ir mejorando. Acabó la edición 38 en coches en 2018 y destacó con un gran vigésimo sexto lugar en la pasada edición.

Mónica Plaza de 29 años será la copiloto de su padre, Manuel Plaza, quien lleva 13 ediciones del Dakar. Mónica ha sido ‘top’ 5 en tres etapas del Mundial T3 y 31 podios en el campeonato español.



Sara García afronta su segunda edición como una revancha tras el abandono después de una caída de la edición pasada. Y lo hace más preparada tanto desde el punto de vista físico como mental.



“Me quedé con muchas ganas el año pasado de finalizar la prueba, así que este año era una cita ineludible. Tenía que volver”, afirma la zamorana.



Lejos queda ya aquel accidente en el Merzouga Rally de 2018 y que le hizo coger miedo a la arena, algo que notó en su primer Dakar y que ahora asegura haber superado. La semana que entró en Marruecos considera que fue clave para ella porque “el clic” que tenía que perder el miedo a la arena y surtió efecto en esa semana de preparación”.



“El primer día que entré en las dunas parecía un pato mareado, como en el Dakar 2019; poco a poco fui cogiendo la confianza suficiente como para volver a coger el ritmo de nuevo y volver a disfrutar de ese terreno. Hemos conseguido borrar la etapa del accidente del Merzouga y vamos a poder disfrutar mucho de esta carrera”, concluye una Sara García dispuesta a completar su primer Dakar.

Sara García de 31 años. La española competirá en motos. Se propuso terminar el rally sin asistencia. Es novia del piloto Javi Vega, quien también competirá en el rally de Arabia.



Mónica Plaza será la copiloto de su padre, Manuel Plaza, quien a sus espaldas suma 13 ediciones del Dakar, aunque desde 2007 no compite. Es un clásico ya que su primera aventura dakariana data de 1996. Ahora a sus 59 años vuelve en busca de acabar en el ‘top’20 y sobre todo disfrutar y compartir esta experiencia con su hija, quien reconoce que es “realmente afortunada de poder correr junto a mi padre con quien tengo un lazo muy fuerte de unión, además de su experiencia tras 13 Dakar e innumerables aventuras con situaciones complicadas que me ayudan a superar todos los retos”.



La piloto de Cuenca, España, también fue campeona del ‘Trofeo del Jarama’ Sport Turismo 1 por equipo y tiene un campeonato y dos subcampeonatos de España en categoría femenina en su palmarés.