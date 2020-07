Carlos Tenorio: ‘Hay que apostarle a un DT local o sudamericano’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Entrevista con Carlos Tenorio, exseleccionado del Ecuador. Pasó por Liga de Quito y El Nacional, también por clubes de Bolivia, Brasil, Catar, Arabia y Émiratos. Estuvo en el Saquisilí de la Segunda Categoría y disputó los mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.

¿Qué opinión le merece la pugna dirigencial en la Federación de Fútbol?

Hay una búsqueda de protagonismo dirigencial y nos estamos descuidando de lo que realmente importa, que es el fútbol. Van cerca de ocho años en un mal momento, donde no se ve una luz al final del túnel, no hay una planificación. Hay quienes se quieren escudar ahora en la pandemia, cuando esto es lo menos indicado para justificar la actualidad.

¿Son las cabezas de la FEF el único problema?

No es de creer que el dirigente o el deportista tiene la razón, son esas y otras. Hay que hacer un trabajo mancomunado, donde debe trabajarse en conjunto para que todos seamos beneficiados. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de fútbol en Ecuador?, nos pasamos de conflicto en conflicto.

¿Deben seguir los actuales dirigentes de la FEF?

No soy quien para decir quién debe ser el presidente, pero sí voy a dejar algo muy claro. Necesitamos gente con conocimiento claro de lo que debe ser el manejo de una federación. Si ellos son los indicados, perfecto, que lo demuestren, cosa que no se ha hecho hasta ahora.

Según su experiencia, ¿cuál fue el detonante de este conflicto?

Yo creo que están viviendo con el fantasma de Luis Chiriboga. Él clasificó a Mundiales, pero no fue la mejor dirigencia de la historia, sino lo contrario. Entonces, las directivas actuales no deben preocuparse por ser recordados, sino por hacer un trabajo distinto y dentro de los parámetros del fútbol. Son historias que ya están allí, ya después el público verá si estuvo bien o no, eso no les debe preocupar ahora.

¿Qué tan afectada quedó la parte deportiva?

El fútbol ecuatoriano está en un nivel que da pena, y eso hay que decirlo, no nos engañemos. Al fútbol nacional solo lo vemos acá, nadie más, ha decaído tanto porque estamos mezclando temas que nos perjudican. Este es un deporte de pasión.

¿Cuánto afectará la salida de Antonio Cordón en el proceso de la Selección?

La llegada de Cordón nunca debió darse, se fueron al extremo con una decisión acelerada. La dirigencia se fue al extremo al querer mostrar que estábamos preparados para un cambio radical, hacia el tema de lo europeo. Es difícil adaptarnos tan drásticamente a ese fútbol, cuando solo tenemos a tres jugadores jugando regularmente allá.

¿No se debió optar por ese cambio?

El fútbol tiene una base y una esencia, acá queremos cambiar las cosas de la noche a la mañana. Esto es simple, la evolución se debe sumar a una base. Acá quisieron arrancar la raíz de nuestro fútbol, para colocar otra, eso complica nuestro panorama deportivo.

¿En ese análisis está incluida la salida de Jordi Cruyff de la Selección?

No estoy diciendo que sea un mal entrenador, el DT no es el culpable de nada de esto, lo es la dirigencia.



¿Cómo quedará la selección con las salidas del entrenador, del director deportivo y el conflicto?

Ecuador lo ha pasado mal, no pensemos que estamos bien. Si las eliminatorias mundialistas son en septiembre o mañana, Ecuador y Bolivia son las que tienen menos posibilidades por sus propios conflictos. Si el entrenador dice que se va, la situación no va a cambiar mucho.

¿Cuál es el camino que debe tomar la Ecuafútbol en ese caso?

Se puede tomar en cuenta a un DT local o sudamericano. Hay que apostarle a ellos. Si mañana se confirma la salida del seleccionador, habrá que trabajar rápido, con un estratega nacional o sudamericano, con mentalidad y carácter, que convoque a los que estén mejor y no solo centrarse en los futbolistas de los cuatro equipos grandes del país. Por ejemplo, a mí me convocaron cuando jugaba en la Serie B.

¿Hay que enfocarse únicamente en los retos de la selección mayor?

El fútbol ecuatoriano debe empezar a trabajar desde su base, su realidad. Nos falta mucho por aprender en cuanto a cultura deportiva, profesionalismo, disciplinaria… No hemos ganado nada como selección mayor, pero lo poco que se ha podido conseguir hay que salvarlo, cultivarlo y seguir en lo que se viene a futuro.

Biografía. Carlos Tenorio nació en Esmeraldas el 14 de mayo de 1979, Jugaba como delantero.



Trayectoria. Pasó por Liga de Quito y El Nacional, también por clubes de Bolivia, Brasil, Catar, Arabia y Émiratos. Estuvo en el Saquisilí de la Segunda Categoría de Ecuador. Disputó los mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.