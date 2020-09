La Copa Libertadores se reinicia con estos 16 partidos, luego de seis meses de paralización por el covid-19

LEA TAMBIÉN

En medio del preocupante panorama en Sudamérica por la pandemia de covid-19, la Copa Libertadores, suspendida en marzo, se reanudará este 15 de septiembre de 2020, bajo un estricto protocolo sanitario elaborado por la Conmebol, con casos positivos en algunos clubes y sin público en los estadios.

La irrupción del coronavirus en la región hacia finales de febrero alteró abruptamente la vida cotidiana en los diez países sudamericanos, y el fútbol no escapó a la nueva realidad que demandaba la brutal ola de muertes y contagios.



Seis meses después de que la pelota se guardara y los estadios se cerraran, la Conmebol retoma la fase de grupos de la Libertadores en su tercera fecha con un calendario adaptado al escenario impuesto por la pandemia.



El riguroso protocolo sanitario creado por la matriz del fútbol sudamericano, aprobado por los gobiernos de la región, contempla, entre muchas y diversas medidas, el ingreso de los clubes sin cuarentena a los países por solo 72 horas, pruebas constantes de la covid-19 a todos los involucrados en los partidos y estadios sin aficionados.



Contagios



Pero la agresividad del coronavirus podría atentar nuevamente contra la Libertadores: nueve clubes, entre ellos el campeón defensor Flamengo, y los argentinos River Plate y Boca Juniors, reportaron desde finales de julio casos positivos durante la cuarentena.



El 'xeneize', que aspira a su séptimo título para igualar a su coterráneo Independiente como el máximo ganador de la competición, registró a finales de agosto un brote masivo que afectó a 18 jugadores y 10 miembros del plantel.

A la fecha, todos los futbolistas se encuentran recuperados y recibieron el alta médica para continuar con los entrenamientos.



Libertad de Paraguay, su rival el jueves en Asunción, confirmó el miércoles pasado un caso de un jugador contagiado, que obligó a nuevos hisopados dentro del plantel.



Mientras que el 'millonario', actual subcampeón del torneo, informó el viernes el positivo del defensor Milton Casco, por lo que fue puesto en aislamiento pese a no presentar síntomas. Así quedó la programación para esta semana:



Martes 15 de septiembre

Colo Colo vs. Peñarol (17:15)

Wilsterman vs. Atl. Paranaense (17:15)

Santos vs. Olimpia (19:30)

Binacional vs. Liga de Quito (19:30)



Miércoles 16 de septiembre

Internacional vs. América (17:15)

E. De Mérida vs. Alianza Lima (17:15)

Ind. Medellín vs. Caracas (19:30)

Bolívar vs. Palmeiras (19:30)

U. Católica vs. Gremio (19:30)



Jueves 17 de septiembre

Racing vs. Nacional (15:00)

Defensa y Justicia vs. Delfín (17:00)

Sao Paulo vs. River Plate (17:00)

Libertad vs. Boca Juniors (19:00)

Ind. Del Valle vs. Flamengo (19:00)

Barcelona vs. Junior (21:00)

Guaraní vs. Tigre (21:00)