Liga de Quito visitará al Aucas con sus jugadores estelares

Dos amistosos en el complejo de Pomasqui, frente al Independiente Juniors, sirvieron para que el DT Pablo Repetto definiera el once titular que jugará el domingo 8 de septiembre del 2019 (12:00) ante el Aucas, por los cuartos de final de la Copa Ecuador.

El estratega uruguayo armó dos equipos con el objetivo de ver la evolución de los jugadores, que hasta el miércoles estaban en dudas por diferentes dolencias físicas. También sirvió para ajustar el plan con el que buscará derrotar a los orientales, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.



El primer partido, en el que ambos equipos jugaron con sus estelares, terminó en empate 0-0. El segundo, con los alternantes, Liga se impuso 2-0.



La única duda que tiene el uruguayo está en el ataque. Rodrigo Aguirre debía ser analizado por el cuerpo médico por una dolencia física que se presentó en el duelo ante El Nacional. Durante la semana, trabajó con los fisioterapeutas del equipo y con sus compañeros. Sin embargo, Repetto necesitaba el alta de parte de los galenos para que pudiera ser incluido en el equipo estelar.



En caso de que sea descartado, en su reemplazo jugaría Cristian Martínez Borja. También está en duda la participación de Jordy Alcívar, quien tuvo una contractura muscular que le impidió jugar ante los criollos, por la Copa Ecuador.

Liga quiere el título de la Copa. Así lo han planteado los jugadores, están conscientes que este torneo sirve para clasificarse a uno de los dos torneos internacionales del 2020.



Después de la eliminación de la Copa Libertadores, la plantilla se reunió en Pomasqui para hablar sobre la LigaPro y la Copa Ecuador. Todos se comprometieron en ser protagonistas en ambos certámenes. Por eso, para el juego de mañana (12:00) ante Aucas, Repetto no se guardará nada.



“Se notaba que estábamos más enfocados en la Copa Libertadores. Ahora en la LigaPro venimos con tres resultados positivos y eso ha levantado al ánimo del equipo. Nos planteamos con ser protagonistas a final del año en los dos frentes”, dijo Jefferson Orejuela, uno de los titulares fijos.



Los albos podrían jugar con: Adrián Gabbarini en el arco; Luis Antonio Valencia, Franklin Guerra, Andersson Ordóñez y Luis Ayala en la defensa; Jefferson Orejuela, José Luis Cazares, José Ayoví y Anderson Julio en el medio campo; Adolfo Muñoz y Martínez Borja (Aguirre) en la delantera.



Por su parte, Aucas solo tiene una duda. Luis Romero sufrió una ligera molestia muscular en su pierna derecha y no terminó la práctica del miércoles. Según Daniel Rosales, médico del club, se le pidió al central manabita que descansara y no continuara con la práctica por precaución.



Hasta el viernes 6 de septiembre, el DT Gabriel Schürrer esperaba un informe completo de la molestia de Romero para determinar si lo tomaba o no en cuenta para el quinto juego de la temporada ante los albos.



El estratega argentino también se plantea hacer variantes en su alineación titular. La ausencia de Alexander Alvarado le obligó a modificar su esquema. Así lo confesó durante la semana en rueda de prensa.



“Vamos a hacer variantes por las ausencias que tenemos y por hacer modificaciones tácticas. Con Liga nos conocemos bien y sabemos cuáles son nuestras fortalezas y virtudes”, dijo Schürrer.

Nuestro primer plantel realizó trabajos de fuerza preventiva con miras al partido por Copa Ecuador ante LDU. Enson Rodríguez ya entrena con el grupo. 💛❤ #ElAñoDePapá #DeRegresoACasa #CopaEcuador pic.twitter.com/fWQ0aU2s2Q — S. D. Aucas Oficial (@Aucas45) September 6, 2019



Los orientales podrían jugar con: Fernando Fernández; Gregory Anangonó, Anthony Bedoya, Luis Romero, Carlos Cuero, Marcos Mosquera, Matías Duffard, Pablo Burzio, Víctor Figueroa, Bryan Sánchez, Juan Manuel Tévez.



Las entradas salen a la venta este sábado 7 de septiembre en el estadio y en el coliseo General Rumiñahui.