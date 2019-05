'Bolillo' Gómez dará el lunes 20 de mayo la nómina de la Copa América 

LEA TAMBIÉN

Hernán Darío Gómez, entrenador de la Selección de Ecuador, presentará la nómina de convocados para la Copa América el lunes 20 de mayo del 2019. Así lo anunció Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), quien ayer (15 de mayo del 2019) estuvo en un acto en el que se anunció a CNT como nuevo auspiciante.

La empresa pública acompañará a la Selección en los próximos cuatro años. El primer torneo oficial en que participará será en el Mundial Sub 20 de Polonia, que se iniciará el jueves 23 de mayo.



Marco Sancho, gerente general de la compañía de telecomunicaciones, destacó el crecimiento que ha tenido la marca en los últimos años con respecto al deporte.



“Estamos ansiosos por compartir esta pasión y demostrar nuestro compromiso con los 16 millones de ecuatorianos”, dijo Sancho.



Egas, al final del acto, reconoció que ya es momento que la Tricolor absoluta le dé una nueva alegría al país. “Es el único equipo que nos falta”, dijo entre bromas cuando le preguntaron si el torneo de selecciones de la región es una asignatura pendiente.

“Queremos que todos los ecuatorianos se sientan orgullosos de nuestros jugadores. La Copa América ha sido complicada para el país históricamente. Creo que es el momento de mentalizarnos de que sí podemos”, dijo Egas, quien viajará a Polonia a acompañar a la Sub 20, que debutará en el Mundial frente a Japón.



“A los Sub 20 los siento con optimismo y eso es bueno para el grupo. En los próximos días me desplazaré hasta Polonia para acompañarlos”, dijo el máximo dirigente de la FEF.



En el acto también estuvieron presentes Édison Méndez y Agustín Delgado, ambos exjugadores históricos de la Selección nacional.

Ellos reconocieron que ya es momento de que la Tri viva una renovación, tal como se hizo cuando ellos empezaron.



“Jugué cuatro Copas América y en todas me fue mal. Creo que a todos los históricos nos pasó lo mismo. Pero ahora hay que darle oportunidad a los jóvenes. Cobijarlos con Antonio Valencia, Felipe Caicedo, Énner Valencia y los chicos de la Sub 20”, dijo Méndez.



Delgado se mostró optimista con el nuevo proceso que comandará el ‘Bolillo’ Gómez. Para el histórico goleador, la Copa América será el puntapié inicial para consolidar una idea de juego y encaminar a la Tri al modelo que quiere el colombiano para las eliminatorias.



“La Selección ecuatoriana es un equipo nuevo. El profesor debe aprovechar esos días que estén juntos para consolidar una idea de juego. La Copa América va a ser necesario para eso y para encaminar a la Tri a las eliminatorias”, expresó el ‘Tin’ Delgado.



La nómina que presentará Gómez este lunes será para los amistosos que jugará Ecuador frente a Venezuela y México, pactados para el 1 y 6 de junio respectivamente. De esa nómina también saldrán los jugadores que participarán en la Copa América que se disputará en Brasil, donde debutará ante Uruguay.