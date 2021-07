Los pecados de la Selección de Ecuador en la Copa América

Pablo Campos

La Selección de Ecuador perdió 3-0 con Argentina y quedó eliminada de los cuartos de final de la Copa América. El equipo nunca logró ganar en el certamen: cosechó dos caídas y tres empates en sus cinco partidos.

¿Cuáles fueron los pecados de laTricolor?

La falta de fuerza ofensiva.

Ecuador carece de un finalizador dentro del área que pueda concretar las opciones que genera. Dominó los partidos contra Perú y Venezuela, pero le faltó el poder de demolición para liquidar el partido. Después, sus rivales le igualaron los partidos. El sábado contra Argentina, dispuso opciones con Enner Valencia y Alan Franco, pero las desperdició. Esto ante rivales como los albicelestes se paga y se paga caro. En los minutos de descuento, Argentina amplió su ventaja de goles y terminó venciendo por 3-0.

El torneo como un laboratorio

Gustavo Alfaro dejó en claro desde el inicio que la prioridad de su ciclo es alcanzar la clasificación al Mundial. Desde esa perspectiva, la Copa fue un tubo de ensayo para probar fórmulas: ensayó esquemas con dos atacantes, con uno solo. Probó a jugadores como Alan Franco como exterior y como acompañante del cinco. Cedió ante las presiones y llevó a Damián Díaz, un volante de 34 años, para darse cuenta que pese a su gran talento, el ‘Kitu’ es incapaz de sostener un ritmo de más de 45 minutos en la élite de Selecciones. Talvez, la fase de experimentación le sirva al entrenador para darse cuenta de con quien no contar y con quien sí.

No se puede no ganarle a Venezuela

Ecuador avanzó a la fase de cuartos de final porque el reglamento permitía que solo un equipo por grupo se vaya eliminado. Ecuador avanzó cuarto entre cinco, con un empate valioso ante Brasil (y contra todo pronóstico). Pero un equipo con aspiraciones, no puede perdonar a rivales como Venezuela, que llegaron al torneo sin 10 titulares, todos ellos afectados por el covid-19. Las desconcentraciones defensivas volvieron a afectar a un equipo que, si bien está en formación, está consciente de que no puede conceder ventajas.

Campana y el final de los créditos; Noboa pide jubilación

Leonardo Campana jugó 9 de 33 partidos con el Famalicao. En marzo, el técnico Gustavo Alfaro le advirtió que no podría seguirlo convocando si no jugaba con su club. Pese a su advertencia, el técnico lo llevó a la Copa América, en donde fue titular en dos partidos y entró al cambio en otros dos. No marcó ningún gol. Es cierto: es un jugador joven (tiene 20 años), pero no juega en su equipo y cuando llega a la Tricolor no marca diferencias. Jugadores en mejor forma como José Angulo se quedaron en Ecuador con ganas de aportar.

La Copa también sirvió para jubilar a históricos como Cristhian Noboa, quien ya no pueden sostener el ritmo de los rivales y peor contener o frenar el avance de jugadores en su puesto como Moisés Caicedo, Alan Franco y Jhegson Méndez. Noboa sirvió a la Selección a gran altura durante una década, pero ha llegado el momento de su adiós.