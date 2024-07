Félix Sánchez Bas, DT de la Selección de Ecuador, tiene un récord negativo contra Argentina. El estratega español dirigió dos partidos contra la ‘Albiceleste’ y en los dos perdió por el mismo resultado.

Argentina, campeona del mundo y de la última Copa América, lideró el Grupo A con puntuación perfecta de nueve unidades y será el próximo rival de Ecuador, que terminó en la segunda casilla del Grupo B. El compromiso por los cuartos de final será este jueves 4 de julio en el NRG de Houston.

Félix Sánchez Bas no le puede ganar a Argentina

Cayó por 1-0 en las eliminatorias suramericanas en septiembre pasado, y hace tres semanas Argentina le volvió a ganar en Chicago por el mismo marcador en un amistoso para este torneo.

Y como dato mata relato, Ecuador no le gana en una Copa América a ningún rival suramericano desde el 2001, cuando superó por 4-0 a Venezuela. Desde esa edición ha jugado 21 partidos ante sus pares de la Conmebol y ha obtenido quince derrotas y seis empates.

Todos sus festejos han sido ante selecciones de la Concacaf.

Sufrir y sufrir, parece la consigna de Ecuador cuando se trata de la Copa América, un torneo que nunca se le ha dado fácil.

De 30 participaciones, solo en cinco superó la fase de grupos, incluyendo la actual edición de Estados Unidos. En casa, en 1993, hizo la mejor campaña cuando llegó a semifinales donde la eliminó México.

Ecuador quiere hacer historia

¿Enfrentar a Argentina es una mala señal? Por el contrario, Félix Sánchez Bas y sus dirigidos intentarán la hazaña.

Ya lo dijo en la conferencia de prensa después del angustioso empate 0-0 con México, que le dio el pase como segunda del Grupo B con cuatro enteros a los cuartos de final de la Copa América 2024.

“Mis jugadores van a dar todo. No sé si eso va a alcanzar o no. Hemos jugado dos veces con ellos (Argentina) y no hemos podido batirlos. Yo veo este partido como una oportunidad”.

A lo largo de la historia, Argentina y Ecuador se vieron las caras en 40 ocasiones, con 24 triunfos de la Albiceleste, 5 triunfos de la ‘Tri’ y 11 empates.

El partido número 41 se jugará este jueves en un día festivo en Estados Unidos, el próximo 4 de julio.