La Selección de Colombia se instauró en la final de la Copa América 2024, en un partido muy aguerrido y sufrido contra Uruguay. Sin embargo, la clasificación se opacó por un enfrentamiento entre jugadores charrúas e hinchas colombianos.

Tras el final del partido, hubo un pequeño encontronazo entre los jugadores de ambos equipos, pero el problema se disipó en cuestión de minutos. El problema se trasladó momentos después en la tribuna del estadio.

Esta vez ya no fue entre jugadores, sino entre los futbolistas de Uruguay, específicamente Darwin Núñez, y los aficionados de Colombia.

En un video que circula en las redes sociales, se muestra cómo Darwin Núñez, delantero del Liverpool de Inglaterra y de la Selección de Uruguay, tiene un fuerte cruce contra la afición de Colombia, que se encontraba en una de las tribunas.

El problema pasó a mayores cuando Darwin Núñez, retenido por miembros de Uruguay, quiso irse a los golpes con los aficionados mientras se vociferaban gritos.

After defeat to Colombia, Uruguayan players entered the stands at Bank of America Stadium and began to throw punches. Liverpool forward Darwin Nunez amongst those at the forefront. pic.twitter.com/VE3unKObSa