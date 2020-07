La Conmebol oficializó el calendario de la Copa Libertadores y los clubes ecuatorianos preparan sus agendas

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito, Barcelona, Independiente del Valle y Delfín, ya conocen las fechas en las que volverán a disputar sus partidos por la Copa Libertadores, luego de que la Conmebol oficializara el fixture del torneo sudamericano, que se retomará en septiembre de 2020.

El organismo sudamericano publicó las fechas de los partidos restantes, la mañana de este 20 de julio de 2020, a través de sus redes sociales. Los cuatro equipos ecuatorianos llegarán por lo menos con un mes de competencias, gracias a la posibilidad de retornar a al LigaPro, desde el 29 de julio.

Así se jugará la fecha 3 de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores



Independiente del Valle es el mejor ubicado en el torneo continental. Jugadas dos fechas del grupo A, los de Sangolquí comparten el el primer puesto con Flamengo, ambos con seis puntos. Barcelona, que está en esa misma llave, está en el último lugar, tras perder dos partidos.



Liga de Quito, por su parte, ganó un partido y perdió otro, por lo que ocupa el tercer puesto del grupo D. Finalmente, Delfín registra un empate y una derrota, en el grupo G. Estos son los horarios para sus partidos:



Liga de Quito:



15 de septiembre vs. Binacional, a las 19:30. Transmite ESPN



22 de septiembre vs. Sao Paulo, a las 19:30. Transmite Fox



29 de septiembre vs. Binacional, a las 19:30. Transmite Fox



20 de octubre vs. River Plate, a las 19:30. Transmite Fox







Independiente del Valle:



17 de Septiembre vs. Flamengo, a las 19:00. Transmiten Fox y Facebook Live



22 de septiembre vs. Junior, a las 19:30. Transmite Fox



30 de septiembre vs. Flamengo, a las 19:30. Transmite Fox



21 de octubre vs. Barcelona, a las 19:30. Transmite Fox





Barcelona:



19 de septiembre vs. Junior, a las 21:00. Transmite ESPN



22 de septiembre vs. Flamengo, a las 17:15. Transmite



30 de septiembre vs. Junior, 19:30. Transmite Fox



21 de octubre vs. Ind. Del Valle, a las 19:30. Transmite Fox





Delfín:



17 de septiembre vs. Defensa y Justicia, a las 17:00. Transmite ESPN



24 de septiembre vs. Santos, a las 21:00. Transmite Facebook Live



1 de octubre vs. Defensa y Justicia, a las 21:00. Transmite Facebook Live



20 de octubre vs. Olimpia, a las 17:15. Transmite Fox