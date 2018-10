City, Juventus y Bayern imponen su ley; más agonía a la crisis del Real Madrid

LEA TAMBIÉN

Manchester City, Juventus y Bayern Múnich impusieron la ley del más fuerte ante Shakhtar Donetsk, Manchester United y AEK Atenas, respectivamente, mientras que el Real Madrid, aunque se reencontró con el triunfo, lo hizo de forma agónica ante un Viktoria Plzen al que teóricamente debería haber superado con facilidad.

El Valencia comprometió más su futuro en la Liga de Campeones al empatar en Berna con el Young Boys (1-1), el Ajax afianzó su sueño con un apurado triunfo contra el Benfica (1-0) en un duelo de históricos y el Roma no dio la más mínima opción al CSKA Moscú (3-0).



El Manchester City llega a este ecuador de esta fase en cabeza del grupo F lanzado. Ya ha olvidado el tropiezo inicial ante el Lyon y en el estadio OSK Metalist de Kharkiv pasó por encima del Shakhtar Donetsk (0-3).

Fue muy superior el equipo de Pep Guardiola, que mandó con autoridad y disfrutó de muchas y grandes ocasiones para haber goleado. Sentenció el partido en el primer tiempo con los goles de David Silva (m.30) y Aymeric Laporte (m.35) y puso la puntilla en el segundo tiempo con un tanto a la contra de Bernardo Silva (m.71), que acababa de reemplazar a Kevin de Bruyne, titular por primera vez esta temporada tras recuperarse de su lesión.

El City domina el grupo con seis puntos, uno más que el Lyon, que dejó escapar dos puntos en el campo del Hoffenheim en un partido loco que concluyó con empate a tres.



El burkinés Bertrand Traore adelantó al cuadro francés (m.27), el croata Kramaric remontó (m.33 y 47), pero Tanguy Ndomble (m.59) y el holandés Memphis Depay (m.67) situaron de nuevo al equipo galo por delante. El brasileño Joelinton, en la prolongación evitó su victoria y mantiene al Hoffenheim y al propio Shakhtar, que tienen dos puntos, en la pugna.

El Juventus asaltó Old Trafford en la vuelta de Cristiano Ronaldo, esta vez con la camiseta blanquinegra del cuadro turinés, y se impuso por 0-1.

El exjugador portugués del Real Madrid propició el único tanto de la contienda con un centro desde la derecha que acabó en la bota del argentino Paulo Dybala, que no perdonó.



El Juventus comanda la tabla del grupo H con pleno y nueve puntos, cinco más que el Manchester United, y el Valencia queda tercero con dos tras sacar un sufrido empate ante el Young Boys.



Estrenó su cuenta anotadora en el torneo con una diana del belga Michy Batshuayi (m.26), pero el cuadro de Marcelino García Toral sigue sin arrancar. El Young Boys, un equipo muy inferior, se creció, igualó al transformar el francés Guillaume Hoarau un penalti (m.55) e incluso estuvo cerca de la victoria.

El Bayern se impuso sin alardes en el Spiros Louis ateniense al AEK (0-2) merced a dos tantos casi seguidos del español Javi Martínez (m.61) y del polaco Robert Lewandowski (m.63).



Aunque parece haber salido de su delicada situación, el equipo que dirige el croata Niko Kovac aún dista mucho de ser el gran aspirante de casi todos los años, pero le vale para estar empatado en la cabeza del grupo E junto al Ajax, que superó al Benfica con un gol en la prolongación de Noussair Mazraoui.

El Real Madrid, campeón las tres últimas ediciones, se reencontró con la victoria después de cinco partidos sin lograrlo, aunque lo hizo al final casi de forma agónica, lo que no calma los ánimos y mantiene a Julen Lopetegui en una situación más que complicada.



Debió haber goleado el conjunto blanco en el Santiago Bernabéu, pero falló numerosas ocasiones y, lo que es peor, permitió también que el modesto Viktoria Plzen tuviera las suyas, y muy claras.



Para su fortuna, los goles del francés Karim Benzema (m.11) y del brasileño Marcelo (m.55) dejaron los puntos en casa pese a los apuros finales después de que el eslovaco Patrik Hrosovsky acortara distancias (m.79).



Lo peor, al margen de la falta de confianza de un equipo que no mejoró en las puertas del clásico del domingo en el Camp Nou ante el Barcelona, fue la lesión en el último momento de Marcelo, que podría perderse tan significado partido.



El Real Madrid encabeza el grupo G con seis puntos, los mismos que el Roma, que goleó al CSKA Moscú por 3-0 con un doblete del bosnio Edin Dzeko (m.30 y 43) y un tanto del turco Cengiz Under (m.50).