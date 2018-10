110 ciclistas de 19 equipos animan a la Vuelta Ciclística al Ecuador

LEA TAMBIÉN

La angustia y el sosiego terminaron. La espera también. Hoy empieza la 35 edición de la Vuelta Ciclística al Ecuador y durante nueve días solo se hablará del ‘caballito de acero’.

110 ciclistas reanudan la disputa de la competencia de ruta más importante del país y que no se había disputado desde el 2014. “En este tiempo hubo mucha deserción de ciclistas y entrenadores, porque si había competencia, no había para qué entrenar”, detalló Carlos Quishpe, seleccionado nacional, y que disputará la Vuelta por tercera ocasión.



La Vuelta 2018 contempla la realización de nueve etapas. Se recorrerán 934 km por carreteras y autopistas de la Amazonía y la Serranía. La más larga se correrá hoy, entre Coca y Tena sobre 183,3 km.



La más corta se disputará el sábado 13 de octubre, en la última etapa: un circuito en Tulcán de 60 km.



Se realizarán tres circuitos: en Salcedo, Ibarra y Tulcán y durante estos ocho días de puro ciclismo no habrá ninguna jornada de descanso.



De los 110 participantes, 69 son ecuatorianos, 28 colombianos, siete venezolanos y seis chilenos. Se anunció la presencia de un equipo deEtiopía, que finalmente canceló su participación el jueves pasado.

La Vuelta al Ecuador, cuya primera edición se realizó en 1966, contará este año con la presencia de un ganador de ediciones pasadas: Byron Guamá, campeón en las ediciones 2004, 2008, 2010 y 2012.



Fue quien cortó con el dominio carchense, que hasta el 2004 sumaba 20 victorias.



Guamá, que correrá en el Team Ecuador, suma 17 victorias en etapas, un récord muy difícil de vencer, pues quien le sigue es Segundo Navarrete con 6. “Creo que Byron puede volver a vestirse de campeón”, opinó Richard Carapaz, el ciclista carchense que este año fue cuarto en el Giro de Italia.

Carapaz, que fue dos veces subcampeón en la Vuelta al Ecuador, en el 2013 y 2014, dijo que “el recorrido de la Vuelta es muy bonito, pero también muy duro, especialmente las etapas que van de El Boliche a Quito y la que llega a Tulcán desde San Isidro”.



Dos subcampeones estarán hoy en zona de partida. Segundo Navarrete tiene un subtítulo, en el 2009. Este año, intentará pelear por el título con el Team Eagle Bike, donde tendrá un compañero de lujo: Óscar Sevilla, ciclista colombiano-español que fue segundo en la Vuelta a España en el 2001.



Otro subcampeón es Jorge Montenegro, segundo en el 2012. Su equipo es Coraje Carchense, que estará comandado por Jonathan Caicedo, campeón de la Vuelta a Colombia 2018. “Tal vez llegue con muchos kilómetros recorridos, pero vamos a analizar varias estrategias para escoger la mejor. El objetivo es ganar a nivel individual o con el equipo”.



Caicedo, que el próximo año correrá el World Tour en el EF, tuvo una temporada en Sudamérica y Europa. Ganó la Vuelta a Colombia, pero en el Clásico RCN tuvo algunas dolencias y fatigas y estuvo cerca del retiro. Si él no lidera el equipo tendrá a su lado al colombiano César Paredes, ganador de la Vuelta a Chile 2017.

En total participarán 16 equipos, donde se registran varias curiosidades. En el Team Ortiz 53-11 competirá Marco Pita, con 48 años. Lo hará para compartir esta gran aventura con sus hijos Darío y Diego que estarán a su lado, mientras que Cristian será su rival, pues forma parte del Team Ecuador.



Hay varios casos de hermanos que decidieron participar juntos: en el Latin Flower de Tabacundo están Emerson y Rommel Colcha, quienes tendrán la dirección técnica de su padre, Segundo.



En el equipo de la Prefectura de Cotopaxi están los hermanos Jorge y Fabián Chiluiza.



En el equipo del club Cayambe están David y Jahir Narváez, mientras que su padre Glauco es el director técnico.



Sebastián Rodríguez es hijo de Pedro Rodríguez, el ‘Águila’, que organiza la Vuelta y quien ha sido cinco veces ganador de la Vuelta.



También está el caso de los Cepeda, Jefferson Alexander y Jefferson Alveiro, tío y sobrino, ambos del equipo de Sucumbíos.