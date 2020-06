El ciclista carchense Richard Carapaz practica para repetir la hazaña del 2019

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El simbólico ‘Trofeo sin fin’ no lo tiene en casa para volverlo a levantar hoy, como lo hizo hace un año en Verona. Lo dejó en España junto la bicicleta rosa que recibió por su cumpleaños. “Esperaba traerla en estos meses pero se vino la pandemia y todo se quedó allá”, comentó Richard Carapaz, que este día celebra el primer aniversario de la mayor gesta deportiva del ciclismo nacional: ganar el Giro de Italia.



Sí guarda las ocho ‘maglias’ rosas que recibió por cada uno de los días que fue líder. “Tengo el recuerdo de cada una de las premiaciones, pero sin duda que la primera fue la más emotiva”. La celebración de hoy es sobria, entrenándose en los páramos y las montañas de Carchi, porque su objetivo este año es revalidar el título. El Team Ineos, del cual ahora forma parte, lo confirmó como único líder y será él quien elija a los compañeros de equipo.



Desde el 4 de mayo, Carapaz se entrena en la carretera y espera recibir confirmaciones de sus directores deportivos. Tendrá un entrenamiento final con los ciclistas colombianos Egan Bernal, Iván Ramiro Sosa, Brandon Rivera y Sebastián Henao, y con el también ecuatoriano Jhonatan Narváez.



Carapaz quiere hacerlo en Ecuador, en la zona del Chiles, donde se pueden hacer rodadas y llegar a 4 000 metros de altitud. Pero también existe la posibilidad de que la concentración sea en Colombia y que los dos pedalistas ecuatorianos deban ir hacia allá.



A Europa viajará en julio para correr la Strade Bianche el 1 de agosto. Después competirá en la Tirreno-Adriático (del 7 al 14 del septiembre) y en el Mundial de Ruta, el 27 de septiembre en Suiza. “Con estas carreras completo mi preparación para el Giro de Italia”, que se realizará del 3 al 25 de octubre.



Al igual que el Team Ineos alista su estrategia, los otros equipos World Tour ya comenzaron a nominar a sus ‘capos’ y otros ciclistas que irán al Giro para buscar el título, como lo hará el ciclista ecuatoriano.

Vincenzo Nibali, segundo en el Giro del año pasado, confirmó su participación. El italiano de 35 años es uno de los siete ciclistas que han ganado en los tres grandes eventos del ciclismo mundial: la Vuelta a España en el 2010, el Giro de Italia en 2013 y 2016, y el Tour de Francia en el 2014.



El eslovaco Peter Sagan, del Team Bora, es un candidato, pese a que antes correrá el Tour de Francia. En su palmarés tiene un total de 116 victorias como profesional: suma 12 triunfos de etapas en el Tour de Francia y 4 en etapas de la Vuelta España.



El ya retirado ciclista Alberto Contador dijo que otro favorito es Remco Evenepoel. “No me sorprendería que gane el Giro. Tiene números que me hacen pensar que puede hacerlo”, dijo.



En 2019, Evenepoel logró su primera victoria como profesional en la Vuelta a Bélgica. Luego ganó el Campeonato Europeo Contrarreloj, la Clásica de San Sebastián y la medalla de plata en la contrarreloj individual del Mundial. EF Pro Cycling eligió como líder del equipo al escalador británico Hugh Carthy. A su lado tendrá al ecuatoriano Jonathan Caicedo, quien ya debutó en el Giro en el 2019.



En tanto, Jumbo, el gran rival del Team Ineos, esta vez no contará con Primoz Roglic, quien correrá a Tour. Astana también informó que el colombiano Miguel Ángel López no correrá el Giro, pero sí irá al Tour.