Magnus Cort Nielsen ganó en la etapa 19 de la Vuelta a España; Jefferson Cepeda está en el casillero 31 de la general

El danés Magnus Cort Nielsen (EF Education) se ha impuesto en la decimonovena etapa de la Vuelta a España disputada a través de 191,2 km entre Tapia de Casariegos y Monforte de Lemos, de 191,2, en la que retuvo el maillot rojo de líder el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma).

Magnus Cort, de 28 años, logró su tercer triunfo de etapa al sprint, imponiéndose con un tiempo de 4h.24.54, a una media de 43,3 km/hora por delante del portugués Rui Oliveira (UAE Emirates) y del estadounidense Quinn Simmons (Trek).

El pelotón de favoritos entró a 18 segundos del ganador, con el esloveno Primoz Roglic de rojo en vísperas de la “clásica” de este sábado en Galicia. Le siguen Enric Mas a 2.30 minutos y el colombiano Miguel Ángel López (Movistar).

Este sábado la vigésima etapa llevará al pelotón desde Sanxenxo a Mos, jornada de montaña con un recorrido de 202,2 km.

El ecuatoriano Jefferson Cepeda, del equipo Caja Rural – RGA, llegó en el puesto 78. En la general, el tricolor está en el puesto 31, a falta de dos jornadas. Cepeda es el único ecuatoriano que se mantuvo en competencias, después de que se retiraron Richard Carapaz, Jhonatan Narváez y Jonathan Caicedo.

🎥Etapa 19 – Stage 19 | #LaVuelta21



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la tercera victoria de @MagnusCort gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Magnus Cort's third victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/aGSzjBTltb