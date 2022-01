La Vuelta a España saldrá desde Barcelona en el 2023

La ciudad de Barcelona acogerá la salida oficial y la meta de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España del 2023, según anunció este lunes 24 de enero del 2022 el ayuntamiento de la capital catalana junto a los organizadores de la prueba.

En un acto celebrado en el Museo Olímpico, el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, el concejal de deportes, David Escudé, y el director de la Vuelta, Javier Guillén, comunicaron el acuerdo para que Barcelona vuelva a dar el pistoletazo de salida de la carrera 61 años después.

Será la segunda vez que Barcelona se convierta en la sede de salida de la Vuelta Ciclista a España, que ya acogió la etapa inicial de la carrera en el año 1962.

La edición del año 2023 de la Vuelta España se iniciará en la Ciudad Condal en agosto de 2023 con una etapa contrarreloj por equipos.

Guillén también avanzó que la segunda etapa en línea acabará también en Barcelona, si bien su recorrido todavía no está definido.

No obstante, el director de la Vuelta sí admitió que le gustaría que fuera “una llegada espectacular” y mostró su preferencia para que no sea un final para velocistas.

La última vez que la Vuelta llegó a Barcelona fue el 26 de agosto de 2012, como meta de la etapa entre Andorra y Barcelona de esa edición, con 196 km de recorrido.

“Que la Vuelta empiece en Barcelona es para mí, además de una gran alegría, un sueño hecho realidad. Quiero agradecer a Joaquín Vilaplana, presidente de la Federación Catalana, y a Rubén Peris, presidente de la Volta, todo su entusiasmo y colaboración que han demostrado para que esto sea realidad”, destacó Guillén.

😍 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐨𝐧𝐚 acogerá la salida oficial y las dos primeras etapas de #LaVuelta23



❤️ Barcelona will host the official start and the first two stages of La Vuelta 23