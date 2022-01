Egan Bernal se impacta contra un bus al entrenar en Colombia

El ciclista colombiano Egan Bernal tuvo una colisión contra un bus la mañana de este 24 de enero del 2022. Ocurrió mientras se ejercitaba con otros de sus compañeros del Ineos en vías de Colombia.

En las primeras imágenes que han circulado en las redes sociales se observa al campeón del Giro de Italia 2021 tendido en la vía, recibiendo atención y rodeado de sus compañeros. Ocurrió en Gachancipá, Cundinamarca.

“Bernal fue acompañado al hospital por personal médico del equipo y estaba consciente al llegar. Se encuentra estable y en proceso de evaluación”, publicó el Ineos Grenadiers en su página oficial.

“Las autoridades de tránsito señalan que Egan Bernal chocó contra un bus intermunicipal que estaba detenido, pasando el peaje del Roble, sobre la vía que conduce a Gachancipá (Cundinamarca)”, publicó en Twitter el periodista Javier Carbonell.

Ernesto Almeida, periodista especializado en ciclismo, confirmó en Twitter que el deportista ingresó a la Clínica de la Sabana.

Bernal es uno de los ciclistas estelares del Ineos y se entrena para afrontar, entre otros retos, el Tour de Francia que ya lo supo ganar en el 2019.

Egan Bernal acaba de sufrir un accidente mientras entrenaba, por el momento no se sabe mucho y al parecer no es de gravedad. Esperamos confirmar la información y que de verdad no sea nada grave. pic.twitter.com/0TTqlAnPVB