Richard Carapaz regresa al top 10 mundial más de un año después

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Richard Carapaz volvió al top 10 del ranking mundial UCI de ciclismo de ruta tras su destacada actuación en la Vuelta a España 2026. Pasó más de un año para que ‘Richie’ vuelva a esta posición estelar.

El ecuatoriano escaló ocho posiciones en la clasificación individual mundial de la Unión Ciclista Internacional y volvió al top 10, con 3.189,12 puntos. El ranking se actualiza semanalmente y se basa en los puntos acumulados durante los últimos 12 meses.

Richard Carapaz vuelve al top 10 mundial

Carapaz no estaba entre los 10 mejores ciclistas del mundo desde hacía más de un año. La última vez fue en la semana del 22 de julio del 2025. Durante ese mes, y desde inicios de junio, se mantuvo en el noveno puesto y, en una semana, llegó incluso al octavo lugar.

Ese ascenso fue producto, entre otros resultados, de su actuación en el Giro de Italia de ese año, donde terminó tercero en la clasificación general.

Ahora, el cuarto lugar conseguido en la Vuelta a España 2026 le permitió sumar 600 puntos y regresar al grupo de los mejores ciclistas del mundo. El corredor de EF Education-EasyPost también acumuló 400 puntos por su segundo puesto en el Tour de Suiza y 360 por finalizar octavo en el Tour de Francia.

A ello se suman los 210 puntos por ganar la clasificación de montaña del Tour y otros 210 por su triunfo en la vigésima etapa de la ronda francesa, entre otros resultados.

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Así quedó el top 10 mundial de la UCI

Tadej Pogačar continúa como líder del ranking mundial, con 11.676,75 puntos. Le siguen Remco Evenepoel, con 7.921,61, e Isaac del Toro, tercero con 6.476,46.

Paul Seixas ocupa el cuarto lugar y Jonas Vingegaard es quinto. Tom Pidcock, Jasper Philipsen, Wout van Aert y Felix Gall completan las posiciones anteriores a Carapaz.

El ecuatoriano supera a Mattias Skjelmose, undécimo con 3.148,82 puntos.

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Carapaz y su mejor posición histórica

El 27 de julio de 2021, pocos días después de conquistar la medalla de oro en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio, Carapaz alcanzó el cuarto puesto del ranking mundial UCI, la posición más alta de su carrera.

Ese mismo año terminó la temporada en el décimo lugar. Su mejor cierre de un año calendario fue el noveno puesto, conseguido en 2020.

Carapaz finalizó cuarto en la Vuelta a España 2026, resultado que repite su posición de 2024. Tras la competencia española, se prepara para disputar el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta en Canadá, del 20 al 27 de septiembre.