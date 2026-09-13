Richard Carapaz terminó cuarto en la Vuelta a España 2026

Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de septiembre de 2026

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) terminó la edición 2026 de la Vuelta a España en el cuarto lugar de la clasificación general. Este domingo 13 de septiembre se disputó la etapa 21 entre Carrefour Granada y Granada con un recorrido de 112 km.

Richard Carapaz terminó en el top cinco

Richard Carapaz terminó su participación en la Vuelta a España en la cuarta casilla, cerrando tres semanas en las que compitió al más alto nivel contra los mejores ciclistas del mundo por tratar de ingresar al podio.

En la etapa 21, ganada por el noruego Tobias Johannessen (Uno X) en un cierre dramático y milimétrico ante el italiano Alessandro Romele (Astana), Carapaz cruzó la meta en el puesto 59 a + 01′ 49” del triunfador del día.

‘Richie’ en España alcanzó la casilla 36 en 2017, la 17 en 2018, el segundo puesto en 2020 (quedó a +24” de Primož Roglič de los registros del Jumbo–Visma en esos días), el 14 en 2022 y un doble cuarto lugar en 2024 y en el 2026.

Esta edición fue ganada por el español Enric Mas (Movistar), que lideró la competencia desde la octava etapa cuando sorpresivamente abandonó el esloveno Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) luego de sufrir una aparatosa caída.

El segundo fue el también esloveno Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe), que tiene en su palmarés personal el haber ganado la máxima competición del ciclismo español en cuatro ocasiones: 2019, 2020, 2021 y 2024.

El tercero fue el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), que consiguió su segundo podio en una gran vuelta. Su mejor participación fue este mismo año en el Giro de Italia, en donde logró un meritorio segundo lugar.

La siguiente competición de la ‘Locomotora’ será el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta, que se celebrará del 20 al 27 de septiembre en Montreal, Canadá, con lo que cerrará su calendario anual.

Carapaz y el campeón

What they say when they think the cameras aren't watching. Mas and Carapaz. 🤣

Lo que se dicen cuando creen que las cámaras no miran. Mas y Carapaz. 😄 #LaVuelta26 pic.twitter.com/kUe5P4I4vP — La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2026

Carapaz y Roglič

Rogla 🤝 Richie. In the mountains rivals, on the flat, friends



Lo ha intentado hasta en las neutralizadas 🤣#LaVuelta26 pic.twitter.com/xtWjWcdks2 — La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2026

Carapaz y los ecuatorianos

All aboard the Carapaz train! Great artwork from these fans 🙌



Todos con la Locomotora del Carchi 😍#LaVuelta26 pic.twitter.com/n9Rd8l6W0h — La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2026

Clasificación etapa 21

Pos. Ciclista Equipo Diferencia 1 T. Johannessen Uno-X Mobility — 2 A. Romele XDS Astana Team — 3 R. Debruyne Alpecin-Premier Tech — 4 J. Brennan Team Visma | Lease a Bike — 5 B. Tronchon Groupama-FDJ United — 6 P. Bilbao Bahrain Victorious — 7 F. Fisher-Black Red Bull – Bora – Hansgrohe — 8 A. Laurance Netcompany Ineos Cycling Team — 9 P. Marti Soriano NSN Cycling Team — 10 M. Brenner Tudor Pro Cycling Team — 12 S. Buitrago Bahrain Victorious — 40 H. Tejada XDS Astana Team — 59 R. Carapaz EF Education-EasyPost +1′ 49” 60 S. Samitier Samitier Cofidis +1′ 49”

Clasificación general

Pos. Ciclista Equipo Diferencia 1 E. Mas Movistar Team — 2 P. Roglic Red Bull – Bora – Hansgrohe +2′ 15” 3 F. Gall Decathlon CMA CGM Team +2′ 44” 4 R. Carapaz EF Education – EasyPost +6′ 54” 5 S. Kuss Team Visma | Lease a Bike +8′ 45”

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