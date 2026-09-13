Richard Carapaz terminó cuarto en la Vuelta a España 2026

Richard Carapaz se prepara para competir en el Campeonato Mundial en Canadá.

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Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) terminó la edición 2026 de la Vuelta a España en el cuarto lugar de la clasificación general. Este domingo 13 de septiembre se disputó la etapa 21 entre Carrefour Granada y Granada con un recorrido de 112 km.

Richard Carapaz terminó en el top cinco

Richard Carapaz terminó su participación en la Vuelta a España en la cuarta casilla, cerrando tres semanas en las que compitió al más alto nivel contra los mejores ciclistas del mundo por tratar de ingresar al podio.

En la etapa 21, ganada por el noruego Tobias Johannessen (Uno X) en un cierre dramático y milimétrico ante el italiano Alessandro Romele (Astana), Carapaz cruzó la meta en el puesto 59 a + 01′ 49” del triunfador del día.

‘Richie’ en España alcanzó la casilla 36 en 2017, la 17 en 2018, el segundo puesto en 2020 (quedó a +24” de Primož Roglič de los registros del JumboVisma en esos días), el 14 en 2022 y un doble cuarto lugar en 2024 y en el 2026.

Esta edición fue ganada por el español Enric Mas (Movistar), que lideró la competencia desde la octava etapa cuando sorpresivamente abandonó el esloveno Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) luego de sufrir una aparatosa caída.

El segundo fue el también esloveno Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe), que tiene en su palmarés personal el haber ganado la máxima competición del ciclismo español en cuatro ocasiones: 2019, 2020, 2021 y 2024.

El tercero fue el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), que consiguió su segundo podio en una gran vuelta. Su mejor participación fue este mismo año en el Giro de Italia, en donde logró un meritorio segundo lugar.

La siguiente competición de la ‘Locomotora’ será el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta, que se celebrará del 20 al 27 de septiembre en Montreal, Canadá, con lo que cerrará su calendario anual.

Carapaz y el campeón

Carapaz y Roglič

Carapaz y los ecuatorianos

Clasificación etapa 21

Pos.CiclistaEquipoDiferencia
1T. JohannessenUno-X Mobility
2A. RomeleXDS Astana Team
3R. DebruyneAlpecin-Premier Tech
4J. BrennanTeam Visma | Lease a Bike
5B. TronchonGroupama-FDJ United
6P. BilbaoBahrain Victorious
7F. Fisher-BlackRed Bull – Bora – Hansgrohe
8A. LauranceNetcompany Ineos Cycling Team
9P. Marti SorianoNSN Cycling Team
10M. BrennerTudor Pro Cycling Team
12S. BuitragoBahrain Victorious
40H. TejadaXDS Astana Team
59R. CarapazEF Education-EasyPost+1′ 49”
60S. Samitier SamitierCofidis+1′ 49”

Clasificación general

Pos.CiclistaEquipoDiferencia
1E. MasMovistar Team
2P. RoglicRed Bull – Bora – Hansgrohe+2′ 15”
3F. GallDecathlon CMA CGM Team+2′ 44”
4R. CarapazEF Education – EasyPost+6′ 54”
5S. KussTeam Visma | Lease a Bike+8′ 45”

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