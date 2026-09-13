Richard Carapaz terminó cuarto en la Vuelta a España 2026

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Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) terminó la edición 2026 de la Vuelta a España en el cuarto lugar de la clasificación general. Este domingo 13 de septiembre se disputó la etapa 21 entre Carrefour Granada y Granada con un recorrido de 112 km.
Richard Carapaz terminó su participación en la Vuelta a España en la cuarta casilla, cerrando tres semanas en las que compitió al más alto nivel contra los mejores ciclistas del mundo por tratar de ingresar al podio.
En la etapa 21, ganada por el noruego Tobias Johannessen (Uno X) en un cierre dramático y milimétrico ante el italiano Alessandro Romele (Astana), Carapaz cruzó la meta en el puesto 59 a + 01′ 49” del triunfador del día.
‘Richie’ en España alcanzó la casilla 36 en 2017, la 17 en 2018, el segundo puesto en 2020 (quedó a +24” de Primož Roglič de los registros del Jumbo–Visma en esos días), el 14 en 2022 y un doble cuarto lugar en 2024 y en el 2026.
Esta edición fue ganada por el español Enric Mas (Movistar), que lideró la competencia desde la octava etapa cuando sorpresivamente abandonó el esloveno Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) luego de sufrir una aparatosa caída.
El segundo fue el también esloveno Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe), que tiene en su palmarés personal el haber ganado la máxima competición del ciclismo español en cuatro ocasiones: 2019, 2020, 2021 y 2024.
El tercero fue el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), que consiguió su segundo podio en una gran vuelta. Su mejor participación fue este mismo año en el Giro de Italia, en donde logró un meritorio segundo lugar.
La siguiente competición de la ‘Locomotora’ será el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta, que se celebrará del 20 al 27 de septiembre en Montreal, Canadá, con lo que cerrará su calendario anual.
What they say when they think the cameras aren't watching. Mas and Carapaz. 🤣— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2026
Lo que se dicen cuando creen que las cámaras no miran. Mas y Carapaz. 😄 #LaVuelta26 pic.twitter.com/kUe5P4I4vP
Rogla 🤝 Richie. In the mountains rivals, on the flat, friends— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2026
Lo ha intentado hasta en las neutralizadas 🤣#LaVuelta26 pic.twitter.com/xtWjWcdks2
All aboard the Carapaz train! Great artwork from these fans 🙌— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2026
Todos con la Locomotora del Carchi 😍#LaVuelta26 pic.twitter.com/n9Rd8l6W0h
|Pos.
|Ciclista
|Equipo
|Diferencia
|1
|T. Johannessen
|Uno-X Mobility
|—
|2
|A. Romele
|XDS Astana Team
|—
|3
|R. Debruyne
|Alpecin-Premier Tech
|—
|4
|J. Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|—
|5
|B. Tronchon
|Groupama-FDJ United
|—
|6
|P. Bilbao
|Bahrain Victorious
|—
|7
|F. Fisher-Black
|Red Bull – Bora – Hansgrohe
|—
|8
|A. Laurance
|Netcompany Ineos Cycling Team
|—
|9
|P. Marti Soriano
|NSN Cycling Team
|—
|10
|M. Brenner
|Tudor Pro Cycling Team
|—
|12
|S. Buitrago
|Bahrain Victorious
|—
|40
|H. Tejada
|XDS Astana Team
|—
|59
|R. Carapaz
|EF Education-EasyPost
|+1′ 49”
|60
|S. Samitier Samitier
|Cofidis
|+1′ 49”
|Pos.
|Ciclista
|Equipo
|Diferencia
|1
|E. Mas
|Movistar Team
|—
|2
|P. Roglic
|Red Bull – Bora – Hansgrohe
|+2′ 15”
|3
|F. Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|+2′ 44”
|4
|R. Carapaz
|EF Education – EasyPost
|+6′ 54”
|5
|S. Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|+8′ 45”