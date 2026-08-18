Carapaz y Narváez encabezarán a Ecuador en el Mundial de Ciclismo

El Mundial de Ciclismo de Ruta de 2026, en Montreal, Canadá, se llevará a cabo entre el 20 y el 27 de septiembre del 2026 y Ecuador contará con sus máximos exponentes en el certamen. Richard Carapaz y Jhonatan Narváez acudirán junto con los demás que militan en equipo de categoría World Tour, salvo por Martín López.

¿Qué ciclistas ecuatorianos irán al Mundial de 2026?

Con una nueva edición del Mundial a la vista, Ecuador ya tiene decidido con qué ciclistas contará. Juan Andrade, presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC), conversó con EL COMERCIO en el lanzamiento de la Vuelta a Ecuador, durante este 18 de agosto del 2026, y reveló los nombres.

“Los ciclistas que están considerados para el Mundial son los de World Tour, absolutamente todos. Por temas de equipo, Martín López nos ha pedido bajarse. De ahí, Richard Carapaz, Jhonatan Narváez y Jefferson y Alexander Cepeda están confirmados para asistir“, manifestó el dirigente.

Los equipos de máxima categoría en el mundo que aportarán a los pedalistas son el EF Education EasyPost, con Carapaz y Alexander Cepeda; el UAE Emirates, con Narváez; el Movistar Team con Jefferson Cepeda. La excepción de López, a su vez, no se da porque milite en una división inferior, pues forma parte del Astana Team.

Jhonatan Narváez habló sobre su participación en el Mundial

En el evento de lanzamiento de la Vuelta a Ecuador, Jhonatan Narváez también se hizo presente. Este no solo confirmó su participación en el Mundial de Ciclismo, sino que relató cómo ha sido su preparación y qué le espera a futuro.

“Estoy preparando el Campeonato Mundial, que se va a celebrar a finales de septiembre. Antes de eso tengo otros compromisos con el equipo, pero la temporada ya está llegando a su final. El último evento es a mitad de octubre y quedan pocas carreras”, señaló.

El oriundo del Playón de San Francisco sostuvo que, además, ya está enfocado en los Juegos Olímpicos. Con respecto a ello, este manifestó que espera sumar, junto a sus compatriotas, la suficiente cantidad de puntos para que Ecuador cuente con tres ciclistas en el torneo.

Richard Carapaz tendrá la Vuelta a España antes del Mundial

Richard Carapaz, la principal ficha de Ecuador en el Mundial, estará en la última gran vuelta del año antes del torneo. Este sábado 22 de agosto del 2026 empezará su trajín en la Vuelta a España, así lo confirmó el EF Education Easypost.

En el 2026, Carapaz vivió sus mejores momentos en el Tour de Francia, celebrado en julio. El ecuatoriano terminó en el octavo puesto, fue elegido como supercombativo y ganó la clasificación de montaña. Antes fue segundo en el Tour de Suiza y después en la Clásica de San Sebastián.