Richard Carapaz confirma su participación en la Vuelta a España 2026

Richard Carapaz afrontará un nuevo desafío en el cierre de la temporada 2026, después de un año en el que volvió a competir en las principales pruebas del ciclismo mundial. El ecuatoriano despejó este miércoles 12 de agosto las dudas sobre su calendario y confirmó cuál será su próxima Gran Vuelta.

La ‘Locomotora del Carchi’ anunció a través de su cuenta de Instagram que disputará la Vuelta a España 2026, que se correrá entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre.

Será la séptima participación de Carapaz en la ronda española y su regreso después de ausentarse en la edición de 2025.

La Vuelta es, además, la carrera de tres semanas que más veces ha disputado el ecuatoriano. Carapaz suma seis participaciones anteriores en España, frente a cinco en el Tour de Francia y cuatro en el Giro de Italia.

¿Qué dijo Richard Carapaz sobre su regreso a la Vuelta a España?

Carapaz confirmó personalmente su participación en la Vuelta a España mediante una publicación en Instagram, acompañada por fotografías de sus anteriores actuaciones en la carrera.

“¡Mijines! Nos vemos en La Vuelta”.

El campeón olímpico también explicó el significado especial que tiene para él competir en España, especialmente por la presencia de aficionados ecuatorianos durante el recorrido.

“Correr en España siempre es especial, pero compartir estos momentos con miles de ecuatorianos que, como yo, un día cruzaron el océano en busca de un futuro mejor, lo hace aún más especial”.

Carapaz volverá así a una competencia en la que consiguió algunos de los mejores resultados de su trayectoria en Grandes Vueltas.

¿Cuántas veces ha corrido Richard Carapaz la Vuelta a España?

La Vuelta a España 2026 será la séptima participación de Richard Carapaz en la ronda española.

En sus seis apariciones anteriores, el ciclista ecuatoriano consiguió terminar la carrera en cinco ocasiones. Su único abandono se produjo en la edición de 2021.

Su mejor resultado llegó en 2020, cuando terminó segundo de la clasificación general. Carapaz volvió a estar cerca del podio en 2024, edición en la que finalizó en el cuarto puesto.

Con siete participaciones, la Vuelta ampliará su ventaja como la Gran Vuelta que más veces ha disputado Carapaz. El ecuatoriano también acumula cinco presencias en el Tour de Francia y cuatro en el Giro de Italia.

En 2026 buscará nuevamente pelear por los primeros lugares de la clasificación general y cerrar la temporada con una actuación destacada.

¿Cuándo empieza la Vuelta a España 2026?

La Vuelta a España 2026 se disputará entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre, con 21 etapas y un recorrido total de 3 275 kilómetros.

La competencia comenzará en Mónaco con una contrarreloj individual de 9,4 kilómetros y terminará en Granada después de casi tres semanas de carrera.

El recorrido contempla seis etapas de montaña, cuatro de media montaña, cuatro onduladas y cuatro llanas. También tendrá una etapa ondulada con final en alto y dos contrarreloj individuales, además de dos jornadas de descanso.

¿Qué etapas pueden ser decisivas para Richard Carapaz en la Vuelta 2026?

La montaña tendrá un papel importante en el recorrido de la Vuelta a España 2026 y ofrecerá terrenos en los que Carapaz podría buscar diferencias en la clasificación general.

Entre los ascensos más exigentes que aparecen en el recorrido están Alto de Aitana, Calar Alto, Sierra de La Pandera, Peñas Blancas, en Estepona, y el Collado del Alguacil.

La presencia de seis etapas de montaña y una jornada ondulada con final en alto puede resultar determinante para los ciclistas que aspiren a pelear por la clasificación general.

Carapaz llegará a España con el antecedente de haber sido subcampeón en 2020 y cuarto en 2024. Además, volverá a encontrarse con los aficionados ecuatorianos residentes en España, cuyo acompañamiento destacó especialmente al confirmar su participación.