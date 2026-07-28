Richard Carapaz subió más de 60 puestos en el ranking UCI tras su brillante Tour de Francia

La extraordinaria actuación de Richard Carapaz en el Tour de Francia 2026 también tuvo un importante impacto en el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

En la actualización publicada este 28 de julio, el ecuatoriano protagonizó uno de los mayores ascensos de la clasificación al escalar 67 posiciones, pasando del puesto 93 al 26, con un total de 2.199,12 puntos.

Gracias a este salto, la ‘Locomotora del Carchi’ volvió a ubicarse entre los mejores ciclistas de ruta del planeta.

¿Por qué subió tanto Richard Carapaz en el ranking UCI?

El ascenso del ecuatoriano fue consecuencia directa de su sobresaliente última semana en el Tour de Francia.

Durante la tercera semana de competencia, Carapaz acumuló una gran cantidad de puntos gracias a sus resultados:

Victoria en la etapa 18: 210 puntos.

Victoria en la etapa 20 (Alpe d‘Huez): 210 puntos.

Campeón de la clasificación de la montaña (maillot de lunares): 210 puntos.

Octavo lugar en la clasificación general: 360 puntos.

Tercer puesto en la etapa 19: 110 puntos.

A estos resultados también se suman los puntos obtenidos durante el resto de la carrera, lo que le permitió regresar al grupo de los 30 mejores ciclistas del mundo.

Así quedó el Top 3 del ranking UCI

El ranking continúa siendo liderado por el campeón del Tour de Francia, Tadej Pogačar, quien supera los 11.000 puntos.

El podio lo completan:

Tadej Pogačar – Más de 11.000 puntos.

Remco Evenepoel – 6.956,61 puntos.

Jonas Vingegaard – 6.866,39 puntos.

La mejor posición de Richard Carapaz en el ranking mundial

Aunque este ascenso representa uno de los mayores de los últimos años, todavía está lejos de su mejor ubicación histórica.

El 27 de julio de 2021, pocos días después de conquistar la medalla de oro en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio, Carapaz alcanzó el cuarto puesto del ranking mundial de la UCI, la posición más alta de su carrera.

Ese mismo año terminó la temporada en el décimo lugar, mientras que su mejor cierre de un año calendario fue el noveno puesto, logrado en 2020.

Con su actuación en el Tour de Francia 2026, donde ganó dos etapas, conquistó el maillot de lunares como rey de la montaña y fue elegido Supercombativo, Richard Carapaz vuelve a consolidarse entre la élite del ciclismo mundial.