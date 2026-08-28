Richard Carapaz compite en la etapa 7 de la Vuelta a España 2026

El ecuatoriano Richard Carapaz compite este viernes 28 de agosto de 2026 en la etapa 7 de la Vuelta a España. El carchense llega a esta jornada de montaña ubicado en el cuarto puesto de la clasificación general, después de terminar cuarto en la sexta etapa.

La jornada vuelve a poner a prueba al pelotón que lidera el esloveno Tadej Pogačar. Carapaz, que busca acercarse al podio, afrontará un recorrido con cinco puertos y un nuevo final en alto.

¿Cómo es la etapa 7 de la Vuelta a España para Richard Carapaz?

La etapa 7 se disputa entre Vall d’Alba y Valdelinares, con un recorrido de 149,8 kilómetros. Será la segunda llegada en alto de esta edición de la Vuelta a España.

El trazado incluye cinco puertos de montaña. El pelotón deberá superar el Puerto El Remolcador, de segunda categoría, con 12,4 kilómetros al 4,3 % de pendiente media.

Después llegará el Alto de Zucaina, de tercera categoría, con 5,5 kilómetros al 5 %. El recorrido continuará con Fuente de Rubielos, de segunda categoría, con 5,9 kilómetros al 6,3 %.

La cuarta dificultad será el Puerto de San Rafael, también de segunda categoría, con 11 kilómetros al 4,3 %. Finalmente, los ciclistas afrontarán la subida a Valdelinares, de primera categoría, con 8,8 kilómetros al 5,9 %.

¿En qué posición está Richard Carapaz en la Vuelta a España?

Richard Carapaz ocupa el cuarto lugar de la clasificación general de la Vuelta a España 2026.

El ecuatoriano escaló posiciones después de terminar cuarto en la etapa 6, disputada sobre 177,4 kilómetros entre Alcossebre y Castellón. Carapaz llegó a 46 segundos del ganador, Tadej Pogačar.

El esloveno consiguió su tercera victoria de etapa en esta edición y reforzó el liderato de la clasificación general. Enric Mas ocupa el segundo lugar y Primož Roglič es tercero.

Carapaz está a 4 minutos y 50 segundos de Pogačar. La diferencia todavía es importante, pero el ecuatoriano se mantiene entre los candidatos a pelear por un lugar en el podio.

¿Qué necesita Richard Carapaz para acercarse al podio?

La etapa 7 representa una nueva oportunidad para que Carapaz reduzca diferencias con los corredores que están por delante en la clasificación general.

El recorrido montañoso y el final en alto pueden favorecer al ecuatoriano, que tendrá que superar cinco puertos antes de llegar a Valdelinares.

La Vuelta a España 2026 continuará hasta el 13 de septiembre. Carapaz busca volver al podio de una gran vuelta y, después de la competencia española, tiene previsto participar en el Mundial de Canadá, programado para el 27 de septiembre.

El ecuatoriano, de 33 años, suma 26 victorias como profesional y mantiene contrato con EF Education-EasyPost hasta 2027.