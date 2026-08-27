Richard Carapaz sube al cuarto lugar de la Vuelta a España y se acerca al podio

Richard Carapaz fue uno de los protagonistas de la sexta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Alcossebre y Castellón sobre 177,4 kilómetros. El ciclista ecuatoriano terminó cuarto, a 46 segundos del ganador, Tadej Pogačar, y ascendió en la clasificación general para ubicarse a un paso del podio.

Richard Carapaz se acerca al podio de la Vuelta a España

Carapaz respondió en una jornada marcada por los caminos de montaña y tramos de tierra. El ecuatoriano llegó a 45 segundos de Pogačar junto con un grupo en el que también estuvieron Debruyne, Felix Gall, Primož Roglič y Harold Tejada.

Pogačar se impuso en 4 horas, 12 minutos y 40 segundos y consiguió su tercera victoria en esta edición de la Vuelta a España. El resultado también le permitió reforzar el maillot rojo de líder.

Carapaz en la clasificación general

En la clasificación general, el esloveno mantiene el primer puesto con una ventaja de 3 minutos y 34 segundos sobre Enric Mas y de 4 minutos y 21 segundos sobre Roglič. Carapaz aparece cuarto, a 4 minutos y 50 segundos del líder.

La diferencia con el podio todavía es importante, pero la actuación del ecuatoriano le permite mantenerse entre los principales candidatos. La ‘Locomotora del Carchi’ tendrá nuevas oportunidades para recortar tiempo en las etapas que restan.

La Vuelta a España

La Vuelta a España cuenta con 21 etapas y finalizará el 13 de septiembre. Después de esta competición, Carapaz tiene previsto acudir al Mundial de Canadá, programado para el 27 de septiembre.

El ecuatoriano, de 33 años, suma 26 victorias como profesional. Su palmarés incluye el Giro de Italia 2019, el oro olímpico de Tokio 2020 y triunfos de etapa en las tres grandes vueltas.

Carapaz tiene contrato con EF Education-EasyPost hasta 2027 y busca volver a subir al podio de una gran vuelta.

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