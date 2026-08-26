Richard Carapaz se mantiene sexto en la Vuelta a España tras etapa 5

Richard Carapaz finalizó la etapa 5 de la Vuelta a España en el puesto 55, durante este miércoles 26 de agosto del 2026, y no perdió margen en la tabla general. El ecuatoriano se mantiene en la sexta posición de la clasificación, donde Tadej Pogacar lidera.

La etapa 5 de la Vuelta a España con Richard Carapaz

Matthew Brennan se impuso en la quinta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Falset y Roquetes sobre 173,3 kilómetros. El británico del Visma dominó el esprint final tras un gran trabajo de su equipo y consiguió su segunda victoria en la presente edición, por delante de Jordi Meeus y Vincenzo Albanese.

La jornada fue tranquila para los aspirantes a la clasificación general. Tadej Pogacar mantuvo el maillot rojo y así conservó una ventaja de 3:21 minutos sobre Primoz Roglic y de 3:32 sobre Enric Mas, segundos y terceros en la tabla general.

Richard Carapaz llegó con el pelotón principal, en el puesto 55 y con el mismo tiempo del ganador. Cronometró 03:47:02 horas. Aquello se dio debido a una neutralización de la fuga, pues el segundo pelotón alcanzó los escapados.

¿Cómo está Richard Carapaz en la Vuelta a España?

Richard Carapaz se encuentra en el sexto puesto de la tabla general de la Vuelta a España después de sus cinco etapas. El ecuatoriano es el mejor de su equipo, el EF Education EasyPost, y se encuentra a una distancia de tres minutos y 50 segundos de Tadej Pogacar. En total acumula 11:29:51 horas.

La mejor etapa para Carapaz, en lo que va de la Vuelta, fue la cuatro. En ella terminó en la octava posición y consiguió ascender desde el puesto 25 al sexto en la tabla general.

El ecuatoriano, además, se encuentra en pelea por la clasificación de montaña. Este ocupa el quinto puesto con seis unidades. Lidera, también, Tadej Pogacar con 23 puntos.

Así será la etapa 6 de la Vuelta a España

La carrera volverá a endurecerse en la sexta etapa, entre Alcossebre y Castellón, durante el jueves 27 de agosto del 2026. Esta contará con un recorrido de 177,5 kilómetros de ruta y será de tipo media montaña.

El recorrido tendrá cuatro ascensos y como principal atractivo el Puerto El Bartolo, de primera categoría. Los demás puestos serán de La Serratella y Alto del Desierto de las Palmas, de segunda; Coll de la Banderete será de tercera.