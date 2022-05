El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz fue parte de una caída en el Giro de Italia, este martes 17 de mayo del 2022. Así lo dieron a conocer los medios internacionales. En este día se corre la etapa 10, entre Pescara y Jesi, con 196 km de recorrido por la costa del Adriático.

En la transmisión en vivo del programa Ciclismo en Grande, en la plataforma YouTube, se informó que el ecuatoriano se cayó. El hecho ocurrió cuando le faltaban unos 74 km para llegar a la meta.

Más adelante el equipo Ineos Grenadiers también informó sobre la caída de Carapaz. El elenco británico dijo que fue una pequeña caída y que el deportista se reincorporó a la carrera junto con sus compañeros.

Se conoció que Carapaz se resbaló sobre su bicicleta y cayó a la cuneta pero sin mayores consecuencias. Por fortuna la caída fue sobre el césped y pudo continuar. Eso sí, la ‘Locomotora del Carchi’ cambió de bicicleta por un problema en manubrio.

En las imágenes de la televisión se vio al carchense con raspones.

A little spill for @RichardCarapazM earlier at the #Giro.



We’re happy to report he’s back towards the front of the peloton with his teammates 👍 pic.twitter.com/4ayX6Car4a