Carapaz: ‘Las sensaciones han sido buenas y seguimos en la batalla’

El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) aseguró sentirse satisfecho después de la dura novena etapa del Giro de Italia en la que escaló del 12 al cuarto lugar de la clasificación general.

Al final de la jornada, tras 191 km de recorrido y después de superar la cima del Blockhaus, recordó que nunca le gusta perder, pero terminó “satisfecho y dispuesto a perseguir el objetivo mayor” que no es otro que la maglia rosa.

Carapaz, ganador del Giro 2019, lamentó no haber podido ganar la etapa, pero apuntó a objetivos más altos.

“El equipo trabajó para hacer una subida dura. Nunca me alegra perder, pero perseguimos el objetivo mayor”, añadió.

El Giro de Italia finalizará el Verona, tras 21 etapas, el 29 de mayo del 2022.

“Las sensaciones han sido buenas y seguimos en la batalla. Ahora tenemos que continuar desarrollando nuestro plan y se puede decir que estoy satisfecho”, señaló en meta el ciclista carchense que es favorito para ganar el Giro de Italia 2022.

El español Juan Pedro López (Trek – Segafredo) es líder de la clasificación general con 37:52:01 horas. Luego, así están los ciclistas latinoamericanos incluidos los cuatro ecuatorianos:

4. Richard Carapaz a 15 segundos

19. Iván Ramiro Sosa (Movistar) a 5:53 minutos

31. Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious )16:08

45. Jonathan Caicedo (EF) a 36:05

46. Jhonatan Narváez (ineos) a 36:07

56. Harold Tejada (Astana) a 46:50

72. Diego Camargo (EF) a 1:02:30 horas

94. Eduardo Sepúlveda (Androni) a 1:24:03

102. Alexander Cepeda (Androni) a 1:27:22 horas

134. Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) a 1:59:10

152. Maximiliano Richeze (UAE Team Emirates) a 2:07:37

