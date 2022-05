Carapaz fue tercero en la etapa 9 del Giro por el ‘photo finish’

Richard Carapaz, del Ineos Grenadiers, demostró fortaleza en las duras subidas del Blockhaus, en la etapa 9 del Giro de Italia, este 15 de mayo del 2022. El ecuatoriano llegó tercero en esta jornada y así escaló al cuarto lugar de la clasificación general.

‘Richie’ fue gran protagonista de la etapa que fue ganada en la meta por el australiano Jai Hindley, del BORA – hansgrohe, con 5:34:44 horas. Con ese mismo tiempo ingresó el francés Roman Bardet, que fue segundo, y luego el carchense.

Tan reñido fue el final que el ganador se determinó con el ‘photo finish‘. Incluso la cuenta oficial del Giro de Italia resaltó este hecho, asegurando que la llegada más parecía un final al esprint (para velocistas) que en una cuesta como en realidad fue.

Con eso, Carapaz escaló al cuarto lugar de la clasificación general y ahora está a solo 15 segundos del líder Juan Pedro López del equipo Trek. Antes de esta jornada, ‘Richie’ estaba en el casillero 12 a 2:06 minutos de López.

De esa manera, Carapaz se mantiene como el mejor latinoamericano de la carrera y se afianza como el principal favorito para luchar por la maglia rosa, en la carrera que finalizará en Verona el 29 de mayo.

😉 This looks more like a sprint than an uphill finish! 😉 Sembra più uno sprint che un arrivo in salita! #Giro powered by @TISSOT pic.twitter.com/ICQMbiYTVc

La ‘Locomotora del Carchi’ demostró en la etapa 9 que es el principal favorito para ganar el Giro de Italia, que finalizará en Verona el 29 de mayo del 2022. No obstante, otros ciclistas también se afianzaron en esa disputa por la ‘maglia rosa’. Resaltan Joao Almeida, Romain Bardet y Mikel Landa.

En esta jornada, el líder Pedro López demostró algo de debilidad para aguantar el paso de ‘Richie’ en las cuestas, que continuarán en las restantes jornadas de montaña, sobre todo en la tercera semana de carrera.

Sin embargo, Landa, Bardet y Almeida demostraron que están fuertes y que serán los principales rivales de Carapaz.

La clasificación general está de infarto. López es líder con 37:52:01 horas. Joao Almeida está a 12 segundos, Romain Bardet a 14 y Carapaz a 15.

Mikel Landa, otro de los favoritos para disputar el triunfo final, está séptimo a 29 segundos del líder.

El lunes 16 de mayo del 2022, los ciclistas tendrán una jornada de descanso.

El español Juan Pedro López (Trek – Segafredo) es líder con 37:52:01 horas. Luego, así están los ciclistas latinoamericanos incluidos los cuatro ecuatorianos:

4. Richard Carapaz a 15 segundos

19. Iván Ramiro Sosa (Movistar) a 5:53 minutos

31. Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious )16:08

45. Jonathan Caicedo (EF) a 36:05

46. Jhonatan Narváez (ineos) a 36:07

56. Harold Tejada (Astana) a 46:50

72. Diego Camargo (EF) a 1:02:30 horas

94. Eduardo Sepúlveda (Androni) a 1:24:03

102. Alexander Cepeda (Androni) a 1:27:22 horas

134. Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) a 1:59:10

152. Maximiliano Richeze (UAE Team Emirates) a 2:07:37



There’s a thrilling finale at Blockhaus as @RichardCarapazM sprints to third to move up on GC.



Carapaz goes into the second rest day in fourth overall +15″ from race leader Lopez (TFS) 👊👊👊 pic.twitter.com/PoHHq1576X