Con Richard Carapaz hospitalizado, solo Jonathan Narváez irá al Mundial

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Richard Carapaz anunció su baja del Mundial de Ciclismo debido a inconvenientes de salud y Ecuador solo contará con un representante en la categoría de élite del certamen. Jhonatan Narváez será el único tricolor que acuda al evento.

La baja de Richard Carapaz para el Mundial de Ciclismo

La mañana de este 19 de septiembre del 2026, Richard Carapaz anunció, en un comunicado difundido en sus redes sociales, que no estará presente en el Mundial de Ciclismo. El carchense argumentó que su decisión se tomó por razones médicas y en conjunto con su equipo.

La ‘Locomotora’ agradeció a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC) por la convocatoria al certamen, e hizo extensivo su gesto hacia su equipo y a la afición. De igual forma, el deportista le deseó éxito a la delegación que conforme el equipo nacional.

En su pronunciamiento, Carapaz agregó que continuará con su tratamiento para volver a los entrenamientos, aunque no especificó qué tipo de molestias presenta. Asimismo, notificó a la FEC sobre su decisión.

Richard Carapaz lamentó no llegar al Mundial e intentó hacerlo hasta el final

Juan Andrade, presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC), señaló a EL COMERCIO que Carapaz intentó llegar al Mundial hasta último momento. El corredor permanecía hospitalizado este sábado 19 de septiembre y no recibió el alta médica, por lo que debía continuar con su recuperación.

“Él está muy apenado, tomó la decisión. Estaba muy contento de representar a Ecuador en el Mundial”, agregó Andrade. La delegación que partirá hacia el Mundial de Ciclismo lo hará el lunes 21 de septiembre del 2026. De tal manera, la situación y los tiempos con respecto a la ‘Locomotora del Carchi’ tampoco se acomodaban.

La última participación del ecuatoriano en la ruta fue este domingo 13 de septiembre del 2026, en la última etapa de la Vuelta a España. Allí, el ciclista quedó en cuarto lugar de la tabla general.

Jhonatan Narváez será el único ecuatoriano en el Mundial

En agosto del 2026, Andrade también conversó con EL COMERCIO y sostuvo que cuatro de los cinco ciclistas ecuatorianos en equipos World Tour estarían presentes. Hasta aquel momento, únicamente Harold Martín López había pedido no ser convocado por situaciones con su equipo, el Astana.

Tras la baja de Richard Carapaz, el dirigente reveló que tampoco contará con Alexander y Jefferson Cepeda, quienes se ausentarán por compromisos con sus escuadras. De tal manera, Jhonatan Narváez será el único ecuatoriano presente en élite.

El Mundial será entre el 20 y el 27 de septiembre del 2026. La prueba de contrarreloj masculina, a nivel absoluto, será el primer día de la competencia; la de ruta, el último.