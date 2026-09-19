Richard Carapaz se baja del Mundial de Ciclismo por problemas de salud

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Richard Carapaz no disputará el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 con la Selección de Ecuador. El ciclista carchense anunció este sábado 19 de septiembre del 2026 que, debido a complicaciones de salud, no formará parte de la delegación tricolor que competirá en Montreal, Canadá.

¿Por qué Richard Carapaz no correrá el Mundial?

Por medio de un comunicado, la ‘Locomotora del Carchi’ explicó que la decisión fue tomada después de una evaluación detallada y recomendaciones médicas, además de consensuarla con su equipo de rendimiento. Richard Carapaz, además, ya comunicó formalmente su ausencia a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC).

El ecuatoriano no detalló cuál es la afección que atraviesa ni cuánto tiempo permanecerá apartado de la actividad. En su comunicado sostuvo que continuará con su tratamiento y que su objetivo será regresar a los entrenamientos lo antes posible.

Carapaz señaló que atraviesa “complicaciones de salud” y que la determinación apunta a evitar consecuencias mayores en su carrera. El campeón olímpico de Tokio 2020+1 estaba convocado para representar nuevamente a Ecuador, como lo había confirmado Juan Andrade, presidente de la FEC, a EL COMERCIO.

“Lo más responsable es priorizar mi salud y enfocarme en una pronta recuperación para evitar riesgos mayores en mi carrera. Agradezco a la Federación por la convocatoria, a mi equipo técnico y a la afición por su comprensión y respaldo en este momento”, señaló el corredor en el comunicado difundido en sus redes sociales.

Carapaz también deseó éxito a los demás integrantes de la delegación ecuatoriana que estarán presentes en Canadá.

Carapaz se baja del Mundial después de la Vuelta a España

La ausencia se anunció apenas seis días después de que Carapaz terminara su participación en la Vuelta a España 2026, el domingo 13 de septiembre. El ecuatoriano finalizó cuarto en la clasificación general, con un tiempo acumulado de 73:59:49 horas y a 06:54 minutos del campeón Enric Mas.

El corredor del EF Education-EasyPost peleó durante las tres semanas por ingresar al podio, pero finalmente también quedó detrás de Primoz Roglic y Felix Gall. Con aquel cuarto lugar igualó su posición conseguida en la edición de 2024 de la Vuelta. La mejor fue en 2020, cuando quedó segundo.

Su 2026 también tuvo como uno de sus puntos más destacados el Tour de Francia. Allí ganó dos etapas, terminó octavo, ganó la clasificación de la montaña y fue elegido como supercombativo. De igual forma fue segundo en el Tour de Suiza, en la Clásica de San Sebastián y quedó tercero en el GP Gippingen.

¿Cuándo será el Mundial de Ciclismo 2026 y qué ciclistas ecuatorianos irán?

El Campeonato Mundial de Ruta se disputará en Montreal entre el 20 y el 27 de septiembre. El certamen tendrá pruebas contrarreloj y de ruta para las categorías élite, sub-23 y júnior.

La prueba masculina élite de ruta, en la que estaba previsto que participara Carapaz, se correrá el domingo 27 de septiembre. Tendrá 273,7 kilómetros y 3 803 metros de desnivel, con salida en Brossard y llegada en el Parc Jeanne-Mance de Montreal.

Para el certamen, Carapaz es la segunda baja de los ciclistas ecuatorianos en equipos world tour. Antes, Harold Martín López había pedido no ser llamado por temas vinculados a su escuadra, el Astana. Sin embargo, Jonathan Narváez del UAE, Alexander Cepeda del EF Education-EasyPost y Jefferson Cepeda del Movistar Team también fueron confirmados por Andrade a EL COMERCIO.