Richard Carapaz: ‘Gracias por la oportunidad en la Vuelta a España’

El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadier) abandonó este sábado 28 de agosto del 2021 la 76 Vuelta a España en el transcurso de la decimocuarta etapa que finalizó en el inédito Pico Villuercas.

La ‘Locomotora de Carchi’, campeón olímpico en Tokio y tercero en el pasado Tour de Francia, llegó a la Vuelta a España como una de las bazas del equipo británico, pero tras las primeras etapas ya dejó claro que no estaba en las mejores condiciones para afrontarla.

De hecho, en las dos últimas etapas había entrado con los hombres más retrasados de la jornada y tras la de Villanueva de la Serena (Badajóz) estaba en el puesto 49 de la general, a 57:47 del noruego Odd Christian Eikin (Intermarché-Wanty).

El equipo Ineos confirmó el abandono del vencedor del Giro de 2019 a través de redes sociales.

Más adelante, el tricolor se expresó en sus redes sociales. Agradeció el apoyo del público y también a su equipo. “Gracias Ineos por la oportunidad en la Vuelta a España. Trabajamos desde ya en 2022”, dijo. “Gracias a todos quienes se sumaron a ese grito de aliento”, añadió.

We’re sad to see @RichardCarapazM have to withdraw from #LaVuelta21 today.



Time to rest up and recover, Richie 👊