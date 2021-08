¿Cuántos kilómetros ha recorrido el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz de Ineos?

Redacción Deportes

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, de Ineos, perdió más de 10 minutos, tras la novena etapa de la Vuelta a España 2021. El desgaste de la ‘Locomotora del Carchi’ es evidente. Dos especialistas así lo ven, pese a que en esta primera semana de la Vuelta a España está rezagado y distante del esloveno Primoz Roglic. Este lunes 23 de agosto, los ciclistas de la Vuelta tendrán descanso.



Carapaz replanteará su estrategia. Después del histórico y espectacular triunfo en los Juegos Olímpicos, y tras el tercer lugar en el Tour de Francia, el ciclista ecuatoriano confirmó su presencia en la Vuelta a España, una participación que no estaba en los planes iniciales del Team Ineos.

En lo que va de la temporada, Richard Carapaz lleva acumulados 56 días de carrera y ha pedaleado 8 581 km. Entre el 22 de marzo y el 25 de abril corrió la Vuelta a Cataluña y la Vuelta al país Vasco, en España; y las clásicas Liège-Bastogne-Liège, Flèche Wallonne, Amstel Gold y De Brabantse Pijl La Flèche Brabançonne, en Bélgica y los Países Bajos.

Retornó a Ecuador para preparar el Tour de Francia, al que siempre consideró el gran objetivo del año para él y su equipo. Además, su debut en los Juegos Olímpicos, su gran ­meta personal. Carapaz viajó a Europa a finales de mayo, y desde la primera semana de junio no ha parado: del 6 al 13 de junio corrió Tour de Suiza: ganó el título y la etapa reina.



Del 24 de junio al 18 de julio estuvo en el Tour de Francia, donde derrochó gran nivel no solo en la ruta, también en las dos etapas contrarreloj. Terminó en tercer lugar. Viajó de inmediato a Tokio para hacerse de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, tras una jornada de 234 kilómetros bajo una temperatura de 33 grados centígrados y una humedad del 70%.



Retornó a Barcelona para completar su preparación para la Vuelta a España, que la disputa desde el sábado 14. “Es verdad que Richard no ha venido en la mejor condición, con la frescura de otras ocasiones. Ha venido muy cargado porque empalmó el Tour y los Juegos Olímpicos. No ha podido descansar lo suficiente”, destacó el periodista español Javier Ares, en su análisis de la participación del ecuatoriano.

Añade que a Carapaz le pesó el oro de los Juegos Olímpicos, por la carga emocional adicional que tiene: “verse con su casco dorado”. Señala que Carapaz mostró síntomas que no está fino en la tercera etapa, pero subraya que “Richard es un ciclista al que no se puede descartar para pelear por los primeros lugares. Puede romper la carrera en cualquier momento y revertir posiciones”.



En su opinión, espera los resultados de la novena etapa, que se realizará hoy y que es una de las jornadas más duras de la Vuelta para definir su rol para las dos semanas siguientes: la de líder o la de gregario del colombiano Egan Bernal o del británico Adam Yates, que están en el ‘top 10’ de la clasificación general.



El capitán César Benalcázar dice que desde el punto de vista fisiológico “en el atletismo se recomienda no correr más de dos maratones al año, por el ácido láctico que segrega el cuerpo. No es conveniente porque afecta a los grupos musculares. Al trasladar esa premisa al ciclismo, no es recomendable sumar tantos kilómetros de competencia en tan corto tiempo”.



El profesional ecuatoriano, sin embargo, señala que “con Richard Carapaz no se puede descartar nada, incluso que gane una etapa. Él cuenta con una preparación científica y profesional en su equipo. Con ellos debió analizar todo para haber tomado la decisión de correr esta segunda competencia de 21 días”.



La preocupación fisiológica tiene que ver con la recuperar de los grupos musculares en tan corto tiempo. “Son jornadas de 150 km a 200 km diarias. El lactato es tóxico para el organismo. Se logra expulsar, pero eso puede tomar uno o dos días. Por eso no es recomendable sumar tantos días de competencia”, agrega Benalcázar. Solo Richard Carapaz sabe cómo está su organismo para responder a este reto.