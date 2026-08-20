Richard Carapaz desafía a Tadej Pogačar en la Vuelta a España 2026

Richard Carapaz afronta una nueva Vuelta a España con la confianza que le dejaron sus últimos resultados y con un objetivo ambicioso. El ecuatoriano de EF Education EasyPost llega después de un Tour de Francia en el que terminó octavo, ganó dos etapas y conquistó el maillot de la montaña.

A sus 33 años, el ganador del Giro de Italia de 2019 y campeón olímpico de 2021 se presenta en su séptima Vuelta con la intención de pelear por la clasificación general. El reto tendrá como principal obstáculo al esloveno Tadej Pogačar, quien regresa a esta competencia después de siete años de ausencia.

¿Por qué Richard Carapaz llega con confianza a la Vuelta a España?

Carapaz considera que su estado de forma se mantiene después del Tour. La reciente Clásica de San Sebastián también reforzó esa sensación, pues el carchense terminó segundo, solo por detrás del belga Remco Evenepoel.

“Después del Tour he recuperado bien y he mantenido mucho la concentración, sobre todo para venir aquí a la Vuelta con un objetivo claro. Vengo a por la general”, comentó Carapaz en el Forum de Mónaco, este 20 de agosto.

El ciclista explicó que después del Tour permaneció en Andorra descansando y retomando su rutina. “Tengo las piernas, que es lo más importante, y eso es vital para mí, me da confianza para iniciar la Vuelta”, señaló.

¿Qué espera Richard Carapaz de Pogačar?

Carapaz reconoce que Pogačar es el gran favorito y uno de los principales rivales para la clasificación general. Sin embargo, el ecuatoriano no renuncia a luchar por el primer lugar.

“Pogačar es el mejor del mundo, lo ha ganado todo y es, sin duda, el gran rival a vencer. Habrá que luchar contra él”, afirmó.

El corredor de El Carmelo, quien suma 26 victorias profesionales, también destacó el respaldo de su equipo y las características de la competencia, marcada por la montaña y el calor. Su objetivo es competir por todo, aunque asegura que mantendrá la cabeza fría si termina segundo o tercero.

¿Quiénes pueden competir con Carapaz y Pogačar?

Carapaz también mencionó al suizo Felix Gall como uno de los corredores que pueden luchar por objetivos similares. A su criterio, la carrera puede definirse en cualquier jornada debido a la cantidad de montaña.

“Al final la carrera se decidirá por sí sola, hay mucha montaña y cualquier día se puede decidir la Vuelta”, comentó.

El ecuatoriano también considera que la táctica tendrá importancia. Sobre posibles alianzas entre equipos para intentar desbancar a Pogačar, señaló que pueden ser un factor, aunque insistió en que lo principal será tener fuerzas.

“Hay que tener piernas”, dijo Carapaz, quien destacó que desde el tercer día habrá etapas interesantes, incluida la llegada a Font Romeu.

Con información de EFE