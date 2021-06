La historia de ‘Richie’ Carapaz y Michal Kwiatkowski continúa en el Tour de Francia, hasta con ‘hectáreas de terreno’

En medio de la caótica etapa 3 del Tour de Francia, en la que hubo fuertes y lamentables caídas de varios ciclistas, se vivió un nuevo capítulo en la historia del ecuatoriano Richard Carapaz y el polaco Michal Kwiatkowski en las filas del Team Ineos.

Este 28 de junio del 2021, Kwiatkowski, de 31 años, fue nuevamente ese aguerrido escudero que acompañó hasta el final a ‘Richie’, quien logró escalar al tercer lugar de la clasificación general para afianzarse aún más como uno de los candidatos para ganar la apasionante carrera de ciclismo de ruta.

El mundo todavía recuerda la etapa 18 del Tour de Francia 2020 cuando Carapaz y Kwiatkowski llegaron juntos a la meta, en lo que se convirtió en la primera victoria del polaco en la gran carrera francesa.

En relación a esa apasionante historia de compañerismo y a lo acontecido en la etapa 3 del Tour 2021, el Team Ineos resaltó el trabajo realizado por el europeo y el sudamericano, y publicó una fotografía de ambos pedalistas con el siguiente mensaje: “Continuando donde lo dejaron … ¿A quién le encantó ver a este dúo dinámico volver a estar juntos y navegar en una final caótica?”.

A esa publicación en las redes sociales, ‘Kwiato’ respondió lo siguiente: “Le ofrecí a Richard unas pocas hectáreas de tierra en Polonia por la victoria del año pasado, pero dijo que solo quería ayuda en la carrera aquí”, expresó el pedalista de 31 años junto con un emoticón de ‘guiño de ojo’.

‘Richie’, desde su cuenta oficial, no tardó en responder, también con un guiño: “Quiero las hectáreas de Polonia también”, contestó y con un emoticón de sacar la lengua.

Picking up where they left off… Who loved seeing this dynamic duo back together and navigating a chaotic final?



What a tremendous wingman ride from @kwiato to help @RichardCarapazM up to third on GC 👏 #TDF2021 pic.twitter.com/mVIHGJ4slk