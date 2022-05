¿Por qué Richard Carapaz busca bonificaciones en el Giro de Italia?

Richard Carapaz, ciclista del Ineos Grenadiers. Foto: Twitter Giro de Italia

Redacción Deportes

Los tres segundos que Richard Carapaz ganó de bonificación en la etapa 11 del Giro de Italia, este 18 de mayo del 2022, le permitieron subir del cuarto al segundo lugar de la clasificación general.

Cumplida la mitad de la carrera, ‘Richie’ ya suma ocho segundos de bonificación, es decir tiempo que se le descuenta de la sumatoria total de cara a la clasificación general.

Lo ha hecho al incrementar el ritmo y pasar entre los primeros en distintas metas volantes, como lo hizo en esta jornada. ¿Qué tan conveniente es esa estrategia para el ecuatoriano del Ineos?

Para algunos expertos esa es una buena estrategia, aunque también hay voces que aseguran que ese desgaste físico, que se debe hacer para pasar por delante del resto en un esprint bonificado, puede pasar factura en momentos decisivos de la carrera.

El entrenador de ciclismo Joffre Revelo y el periodista Ernesto Almeida, especializado en ciclismo, valoran desde distintas ópticas que Carapaz se haya ganado esos segundos que podrían ser determinantes en la disputa por el Senza Fine, el llamativo trofeo que recibe el ganador del Giro.

Los expertos y el Giro de Italia

“Nada es al azar en un equipo bien estructurado como el Ineos. El equipo, el entrenador y los ciclistas estudian las etapas y saben en qué momento pueden atacar o buscar una bonificación, como en el caso de Carapaz”, explica Almeida.

Almeida se define como un apasionado del ciclismo, pues lleva pendiente de este deporte más de 50 años como aficionado y luego como periodista especializado en este deporte. “De no tener una caída o enfermedad, para mí Carapaz va a ganar este Giro” asegura el carchense radicado en Quito.

Para Joffre Revelo, entrenador de ciclismo ecuatoriano que dirigió al legendario Juan Carlos Rosero, unos pocos segundos pueden hacer la diferencia en el podio de una gran vuelta.

“Carapaz y el equipo se dan cuenta que los segundos son importantísimos en el Giro. El técnico, el equipo y Richard están cosechando segundos donde nadie se lo espera”, explica el entrenador carchense, quien conoce a Carapaz desde sus años de formación en la escuela que Rosero formó en Sucumbíos.

“Richard se da cuenta de la importancia de estar al frente. Con lo que hace va a ganar fortaleza y veo muy difícil que lo puedan botar”, añade Revelo, carchense de 60 años.

El español Javier Ares, experto en ciclismo, se sorprendió al ver a ‘Richie’ ganaba la bonificación de tres segundos este 18 de mayo del 2022.

“Los tres segundos de bonificación de ‘Richie’ me han sorprendido. No porque no pueda conseguirlos, no porque no sea un hombre con la velocidad suficiente, si no por la pasividad de los demás”, dijo el especialista en su canal de YouTube.

Para este especialista, los rivales del ecuatoriano en la disputa por el título, como Joao Almeida, Mikel Landa o Romain Bardet “no han movido ficha y sin embargo Carapaz lleva ya sumados ocho segundos de bonificación”.

“Vi que Richard Carapaz iba a buscar una bonificación de tiempo en un esprint intermedio, pero no soy tan rápido como él. No había nada que pudiera hacer. De todos modos, estoy muy feliz de mantener la maglia rosa al menos un día más”, señaló Juan Pedro López (Trek Segafredo), líder de la carrera, en declaraciones que recoge la agencia EFE.