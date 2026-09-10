¿Cómo será la etapa 4 de la Vuelta al Ecuador?

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

La Vuelta al Ecuador 2026 continuará este jueves 10 de septiembre con su cuarta etapa, que partirá desde Sangolquí y finalizará en el sector de El Cajas, en Pichincha. Los ciclistas recorrerán 148,99 kilómetros y acumularán 3 176 metros de desnivel positivo, en una nueva jornada favorable para los escaladores.

¿Cómo será el recorrido de la etapa 4 de la Vuelta al Ecuador?

La salida será a las 09:00 desde Ayasa, en Sangolquí, mientras que la llegada estará ubicada en El Cajas, a 3 096 metros sobre el nivel del mar. El trazado tendrá tres metas volantes y dos premios de montaña, incluido uno de segunda categoría que coincidirá con la meta.

Byron Guamá llegará nuevamente con la camiseta amarilla. Después de tres etapas, el ciclista del Best PC conserva el liderato con un tiempo acumulado de 9:36:21 horas, mientras su compañero Héctor Álvarez se mantiene segundo, a 22 segundos. David Caicedo, del Cinecable, ganó la tercera jornada en el Parque Nacional Cotopaxi.

La fase inicial se desarrollará entre Sangolquí y el sector de Pintag. Después de la salida controlada, el kilómetro cero estará ubicado en la vía Pifo-Colibrí y el pelotón ingresará a un circuito de tres vueltas antes de continuar hacia el norte de Pichincha.

En aquella primera parte aparecerán las dos primeras metas volantes. Ambas estarán en Pintag, en los kilómetros 35,25 y 69,58. Posteriormente, los corredores pasarán por Pifo, Yaruquí, Checa, El Quinche y Cusubamba.

A partir del kilómetro 108 comenzará a endurecerse el recorrido. Allí arrancará una subida de 6,1 kilómetros hacia Altos de Otón, donde estará ubicado el primer premio de montaña de la jornada, de tercera categoría.

El final en El Cajas volverá a poner a prueba a los favoritos de la Vuelta al Ecuador

Después de superar Altos de Otón, habrá un descenso antes de dirigirse hacia Cayambe. Allí se disputará la tercera meta volante en el kilómetro 136,22, cuando únicamente resten 12,77 kilómetros para completar la etapa.

La definición volverá a ser cuesta arriba. En el sector de Santa Clara comenzará el ascenso definitivo hacia El Cajas. La carretera pasará aproximadamente de los 2 802 a los 3 096 metros de altitud, antes de terminar en un premio de montaña de segunda categoría.

El cierre ofrece así una nueva oportunidad para que los principales candidatos al título intenten sacar diferencias. Guamá llegará como líder por cuarto día consecutivo, pero los 22 segundos que lo separan de Héctor Álvarez mantienen abierta la pelea antes de ingresar en la segunda mitad de la Vuelta. A su vez, este último también lidera la clasificación sub-23.

¿Cómo fue la etapa 3 de la Vuelta al Ecuador?

La tercera etapa también dejó movimientos importantes más allá de la clasificación general. David Caicedo se quedó con la victoria en el Parque Nacional Cotopaxi. El líder Byron Guamá terminó cuarto.

En las metas volantes, Alejandro Pita, del Toscana, continúa al frente de la clasificación con 18 puntos. Mauricio Calahorrano, del FEDEME, se mantiene como su principal perseguidor con 14 unidades.

La clasificación de montaña sí cambió de dueño. César Guavitá, compañero de Byron Guamá en el Best PC, pasó al primer lugar y se quedó con la camiseta de puntos rojos que había vestido el ‘Patrón’ durante las dos primeras etapas.