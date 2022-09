Martín López y Jhonatan Narváez, los ciclistas de Ecuador en el Mundial

Jhonatan Narváez, ciclista ecuatoriano del Ineos Grenadiers. Él y Martín López representarán a Ecuador en el Mundial de Ciclismo. Foto: archivo/ EFE

Carlos Rojas A. Redactor (I)

Los ciclistas ecuatorianos Jhonatan Narváez y Martín López correrán por el país en el Campeonato Mundial Wollongong 2022, en Australia. Ambos emprendieron viaje este 19 de septiembre del 2022.

Desde Niza, su ciudad de residencia en Francia, el ecuatoriano Harold Martín López explicó que los sacrificios, los intensos entrenamientos y el permanente trabajo con el psicólogo lo tienen en un momento clave de su vida deportiva. “No vamos a las carreras solo para participar, sino para estar en la lucha con los mejores”, aseguró el deportista en la tarde del domingo 18 de septiembre del 2022.

El ciclista imbabureño de 21 años, quien hace tres semanas fue el mejor ubicado de los latinoamericanos en el afamado Tour del Porvenir, representará a Ecuador en la prueba de ruta del Campeonato Mundial Wollongong 2022, en Australia, en la categoría Sub 23.

Jhonatan Narváez, el otro representante tricolor, se probará en la categoría élite.

Jhonatan Narváez y Martín López empezaron el viaje a Australia el 19 de septiembre del 2022. Foto: Twitter @FedeCiclismoEcu

La prueba de ‘Martinsaurio’ López está prevista para el viernes 23 de septiembre, en Australia; pero por la diferencia horaria será la noche del jueves en Ecuador. “Siempre es motivo de orgullo representar a mi país por el mundo. Ahora me encuentro bien y motivado. Me entrené bastante bien y me he cuidado mucho estos días después del Tour del Avenir (Porvenir)”, añadió el tricolor.

López es uno de los ciclistas ecuatorianos con mayores proyecciones. Por eso el Astana, equipo de la máxima categoría del ciclismo mundial, lo fichó a inicios de esta temporada. Tiene contrato hasta 2024. El camino para alcanzar sus objetivos no ha sido fácil. En Niza, donde reside por la cercanía a sus principales lugares de entrenamiento, vive solo.

Martín López dejó la seguridad de la casa de sus padres en La Esperanza, provincia de Imbabura, para pedalear por sus sueños en Europa. Para triunfar, los ciclistas profesionales se cuidan mucho en la dieta y sus entrenamientos incluyen entre cinco y seis horas diarias sobre una bicicleta.

Una delegación reducida

López y Narváez, este último del poderoso Ineos Grenadiers, serán los únicos ecuatorianos en carrera. En Australia solo estarán asistidos por Santiago Rosero, presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC). “No viaja nadie más con ellos por tema de visado. Estaré yo, y eso porque mi visa fue tramitada por la UCI para el congreso con Federaciones Nacionales.

Los deportistas son conocedores de esa problemática, ya que junto a ellos se tramitó el visado”, dijo ayer el directivo, quien tiene previsto reunirse con los seleccionados en Sídney, entre el 20 y el 21 de septiembre.

Las pruebas en la ruta

La carrera de ruta en la categoría Sub 23 será el 23 de septiembre, con un recorrido de 169,8 km. En la categoría élite, con Jhonatan Narváez en carrera, se dispu­tarán 266,9 km. Será el 25 de septiembre (noche del 24 en Ecuador). A sus 25 años, el ‘Lagarto’ Narváez es uno de los ciclistas tricolores con más experiencia.

Es un todoterreno, que supo ganar la etapa 12 del Giro 2020, además de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2020), entre otras. Narváez, de 25 años, vive en el Principado de Andorra. En esa localidad lo acompaña y apoya Génesis Rodríguez, con quien se casó el año pasado.

Martín López

Lugar de nacimiento: Ibarra, Imbabura

Cumpleaños: 3 de diciembre del 2000 (21 años)

Equipos: Astana (contrato hasta 2024), Best PC (2020 y 2021), Movistar Team Ecuador (2019).

Palmarés Fue el latinoamericano más destacado en el Tour del Porvenir 2022. Se ubicó en el casillero 12.

Ranking UCI: 1151

Jhonatan Narváez

Lugar de nacimiento: El Playón de San Francisco, Sucumbíos

Cumpleaños: 4 de marzo de 1997 (25 años)

Equipos: Ineos Grenadiers (contrato hasta 2022), Sky (2019), Quick-Step Floors (2018), entre otros.

Triunfos profesionales: 4. Se resalta su victoria en la Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2020), así como el triunfo en la etapa 12 del Giro de Italia 2020.

Ranking UCI: 120

Grandes vueltas: Giro de Italia en 2019, 2020, 2021 y 2022. También estuvo en una Vuelta a España.

Martín López fue correrá por Ecuador en la prueba de ruta del Mundial de Ciclismo, categoría sub 23. Foto: Santiago Rosero

Las noticias de Quito en www.ultimasnoticias.ec

Lo mejor del fútbol solo www.benditofutbol.com

Negocios y emprendimientos www.revistalideres.ec