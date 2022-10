Ciclista ecuatoriano murió en la vía; Richard Carapaz pide más respeto

Una imagen referencial de una protesta de ciclistas al exigir más respeto en las vías. Foto: Carlos Noriega EL COMERCIO

Al igual que Richard Carapaz, muchos deportistas élite y aficionados han expresado su tristeza y malestar por la muerte de un ciclista en la vía. Ocurrió en la provincia del Carchi, este 28 de octubre del 2022. Ante eso, el campeón olímpico de Tokio 2022 pidió más "conciencia porque todos merecemos respeto".

"Hoy me encuentro con la triste noticia de que hemos perdido a un amigo más de la bicicleta, no se justifica por ningún sentido. Nadie sale a matar o nosotros no salimos a buscar la muerte, solo pido más conciencia porque todos merecemos respeto", publicó Richard Carapaz en sus redes sociales.

"Mucha fuerza a la familia de Aníbal", añadió en la publicación.

El ciclista máster Aníbal Benavides falleció después de ser arrollado por un camión en el sector del Capote, en la provincia del Carchi, según las primeras informaciones. Esa es una zona transitada recurrentemente por ciclistas. Al parecer, el conductor se dio a la fuga.

Richard Carapaz y el respeto al ciclista

Cuando en el 2019 Richard Carapaz ganó el Giro de Italia, una de las ideas que más reiteró fue la del respeto al ciclista.

Entonces, en medio de los múltiples homenajes y reconocimientos, el deportista aseguró que el mayor homenaje que él podía recibir era el respeto para todos los ciclistas en las vías.

“Este tipo de recibimientos es algo que no me lo esperaba, pero el mejor regalo que me podría dar el Ecuador es que, cuando vaya en la carretera, respeten al ciclista”, dijo Richard Carapaz en el 2019.

Una de las recomendaciones básicas que se pide a los conductores es respetar la distancia mínima de un metro y medio (1,5 metros) entre el vehículo y la bicicleta, en el momento de rebasar.

Los ciclistas, sobre todo los élite como Richard Carapaz necesitan ejercitarse en las vías.

Por desgracia, muchos se ven afectados por la falta de respeto de algunos conductores.

La seleccionada Miryam Núñez fue impactada por una camioneta el 13 de febrero del 2022, cerca de Quito. Estuvo en cuidados intensivos y hospitalizada varios días.

Jimmy Quimbiamba fue impactado por un vehículo cerca de Cayambe, en mayo.

Segundo Navarrete fue atropellado cerca de Quito, en este mes de octubre. Él se preparaba para competir en la Vuelta al Ecuador. Navarrete perdió un riñón.

Richard Carapaz también fue atropellado en el 2014, en Carchi.

Estos son solo unos pocos casos que involucran a ciclistas de alto rendimiento. A diario también ocurren irrespetos en las vías y en las calles de las ciudades. Se debe recordar que sobre la bicicleta siempre va una vida.

Esta imagen compartió Richard Carapaz en su publicación sobre la muerte del ciclista. Foto: Instagram richardcarapaz

