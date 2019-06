Richard Carapaz: ‘El mejor regalo que me puede dar Ecuador es que se respete al ciclista’

LEA TAMBIÉN

Richard Carapaz habló de múltiples temas en las oficinas de Movistar, en Quito, después de su llegada a Ecuador. El ganador del Giro de Italia arribó este 10 de junio del 2019 y tras recorrer varias vías, desde el aeropuerto, ofreció una rueda de prensa en la capital ecuatoriana.

“Este tipo de recibimiento es algo que no me esperaba, pero el mejor regalo que me puede dar el Ecuador es que, cuando vaya en la carretera, respeten al ciclista”, dijo el deportista de 26 años en la rueda de prensa que fue conducida por el argentino Mario Sabato.



'Richie' Carapaz pidió más respeto, que los conductores en las vías estén conscientes que es necesario más cuidado para con la vida de las personas que van sobre bicicletas por las vías, en las carreteras y en las ciudades del país. Hay que recordar que como tantos ciclistas en el mundo, Carapaz ha sufrido accidentes en las carreteras. Incluso, en una ocasión, estuvo muy cerca de retirarse del deporte.



La ‘Locomotora del Carchi’ también aseguró que en Ecuador se debe fomentar más escuelas de ciclismo y además competencias. Él contó que años atrás, cuando se inició en el deporte, había más carreras que en la actualidad. Para esto, pidió más colaboración de las empresas públicas y privadas.



“Creo que nuestro país ahora mismo puede ser una potencia mundial”, añadió el carchense que se adueñó de la 'maglia' rosa que distingue al ganador del Giro de Italia, una de las competencias de ciclismo de ruta más importantes en el mundo.



Sobre el Giro contó que en ciertas zonas de montaña, sobre todo por el frío y la lluvia, "es como mi Carchi, hace un frío espeluznante. En los días que llueve en Carchi es similar como en el Giro”.



El deportista permanecerá en Quito el martes 11 de junio del 2019 y recibirá varios homenajes. Luego, el miércoles 12 viajará a Tulcán donde se preparan más festejos.