‘Lo conseguido por Richard Carapaz es gigante’, asegura narrador del Giro de Italia

El argentino Mario Sabato, relator de ciclismo de la cadena ESPN, vendrá a Ecuador en los próximos días y coincidirá con la llegada de Richard Carapaz, ganador del Giro de Italia. Él, con su narración, hizo vibrar a miles de ecuatorianos el domingo 2 de junio del 2019.

Sabato fue entrevistado este martes 4 de junio en el programa deportivo Área 88 de la radio cuencana FM88. Allí, el comunicador anunció que vendrá al país para agradecer las muestras de cariño expresadas en sus redes sociales por miles de ecuatorianos.



Su objetivo, además, es coincidir con el arribo al Ecuador del ciclista carchense fijado para el lunes 10 de junio, después de su histórico triunfo en Italia. Incluso adelantó que ya tiene el permiso de la cadena ESPN para ausentarse por unos tres o cuatro días pese a que existen competencias.

El ecuatoriano Richard Carapaz con el trofeo de campeón del Giro, el lunes 3 de junio del 2019 en Madrid. Esta semana hablará sobre su continuidad en el Movistar Team. EFE



Sobre el éxito obtenido por la ‘Locomotora de Carchi’, como él lo apodó, dijo que: “Lo que ha conseguido Richard Carapaz es gigante. Quizá en Latinoamérica no se toma la trascendencia de este logro, pero los medios europeos lo tuvieron en sus portadas el lunes, todos”.



Sabato se siente privilegiado de haber narrado semejante gesta deportiva para Latinoamérica. “Soy un privilegiado que ESPN me permita relatar las carreras a mi manera. Eso del sonido de la locomotora, de los leños y más, vienen de la locura que llevo en la cabeza... y me alegra que le guste a la gente”.



Por su profesión, el periodista argentino es amigo de los mejores pedalistas del mundo. Se define como un ciclista frustrado; sin embargo, es un narrador reconocido de manera particular en Colombia, porque ha relatado los triunfos de Nairo Quintana, ganador del Giro de Italia 2014, y de Mariana Pajón, doble campeona olímpica 2012 y 2016, entre otros.