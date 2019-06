Richard Carapaz: ‘esto es lo más grande que me ha podido suceder en mi carrera’

LEA TAMBIÉN

Llegó a la Arena de Verona, en donde las banderas ecuatorianas y las camisetas de la Selección daban al escenario más colorido. Richard Carapaz frenó su caballito de acero y arrimó su cuerpo hacia al frente.

Había conseguido el Giro de Italia, había hecho historia. Es el segundo latinoamericano en imponerse en el certamen, uno de los tres más grandes del ciclismo mundial, por detrás de Nairo Quintana, ganador en el 2014.



Carapaz logró en la prueba contrarreloj un tiempo de 23’19”, suficiente para

mantenerse a distancia de sus escoltas, el italiano Vincenzo Nibali, el esloveno Primoz Roglic y su compañero de equipo, el español Mikel Landa.



Inmediatamente después de conseguir este hito, el carchense se reunió tras bastidores con su familia: su esposa Tania; sus dos pequeños hijos, Santiago y Aimy; sus padres Antonio y Lilian Mejía, que viajaron durante la semana para acompañarlo.



Después, los organizadores colocaron su nombre en el Senza Fine, el hermoso trofeo que se entrega a los ganadores del Giro.“Esto es lo más grande que me ha podido suceder en mi carrera deportiva. No lo puedo explicar. “He sufrido desde que salido, hasta llegar a la meta”



"Es lo más grande en mi carrera deportiva. Es un sentimiento que no lo puedo explicar", dijo Richard Carapaz tras ganar la edición 102 del Giro de Italia. El carchense, de 26 años, dijo que desde que inició la última etapa se sintió nervioso.



Richard Carapaz tiene dos títulos de la Vuelta a Asturias en España y la Vuelta a la Juventud en Colombia.