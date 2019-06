Richard Carapaz analiza su futuro en Madrid y habla de Ecuador: El año pasado fue que me empezaron a apoyar

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

¿Qué se le pasó por su cabeza cuando lloró en la meta? Richard Carapaz se toma algunos segundos para responder. Suspira y mira al funcionario de prensa del Movistar Team, que lo acompaña, mientras una decena de personas espera por un autógrafo o una fotografía. “Antes solo veía a un niño que jugaba con una bici rota. Luego, entrar en un coliseo (Arena de Verona) donde vas a hacer historia”.

El ciclista ecuatoriano, amablemente, concedió cada pedido. Fue la sensación en el salón principal de la sede de Telefónica, la tarde del lunes 3 de junio del 2019 en Madrid, un día después de convertirse en campeón del Giro de Italia 2019. Estuvo dos horas entre los micrófonos y celulares de los periodistas de los medios españoles y ecuatorianos.



En una ronda de preguntas con el grupo, luego de la ceremonia en la Matriz de Telefónica en Madrid, la ‘Locomotora del Carchi’ dijo: “Culturalmente nuestro país nunca ha tenido el ciclismo. Ahora que se ha vivido esta hazaña histórica para todo el país yo creo que va a ser algo importante de que se le dé mucho a la formación; yo creo que se debería de pensar en eso. A mí la verdad que, bueno, sino hasta el año pasado fue que me empezaron a apoyar y bueno la verdad que no me he puesto a pensar de qué manera podrían ayudar. Yo creo que se debería iniciar con escuelas de aprendizaje, como todo en la vida, uno tiene que ir a la escuela, luego al colegio, a la universidad” (cita textual).



Carapaz también participó en una sesión de fotos con el trofeo, en medio de globos de color rosa. Antes, en auditorio, hizo su exposición de lo que fue su participación en las 21 etapas del Giro de Italia. En una muestra de su generosidad, dijo que el triunfo y el título que alcanzó fueron producto del trabajo en equipo.



Su rostro mostraba cansancio. La noche del domingo en Verona descansó, pero le faltó dormir. Llegó ayer al mediodía a Madrid para cumplir con un protocolo del Movistar Team.

Lo hizo acompañado de Mikel Landa, Andrey Amador y el resto de integrantes del equipo que estuvo con él en el Giro. También con los miembros de logística y comunicación, con quienes almorzó.



La felicidad del ciclista era elocuente. Cada vez que le preguntan sobre el Giro: insiste que “hay que disfrutarlo. Son momentos únicos porque había ganado otras carreras pero nunca de esta de gran magnitud”.



Carapaz le recordó a este Diario que Juan Carlos Rosero, exganador de la Vuelta al Ecuador, hoy fallecido, fue la persona que le ayudó a conocer este deporte. “Me llenó de certeza y tranquilidad, porque me decía que tenía condiciones para llegar lejos. Lastimosamente no vio la cosecha de su trabajo”, recalcó sobre quien fue su descubridor.



Es muy cauto al hablar de su futuro. Responde, pero deja un mensaje claro a su patrocinador: hay que esperar para tomar una decisión.

¡Richard Carapaz Campeón del Giro! El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar Team), reacciona después de competir en la etapa 21, la etapa final del 102º Giro de Italia una contrarreloj individual de 17 km en Verona el 2 de junio de 2019. AFP Richard Carapaz recibe el trofeo Senza Fine, que se entrega al ganador del Giro de Italia. El galardón de oro es considerado uno de los premios más hermosos que se entrega en el ciclimo. Foto: AFP El nombre de Richard Carapaz está inscrito en el trofeo Senza Fine, después de que el ecuatoriano se coronara como campeón del Giro de Italia. Foto: AFP El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar Team) cuando ingresa a la Arena Verona luego de competir en la etapa 21, la etapa final del 102º Giro de Italia, una contrarreloj individual de 17 km en Verona el domingo 2 de junio de 2019. AFP Carapaz compitió en el Giro de Italia como parte del grupo Movistar Team. Foto: AFP La emoción dominó al ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, después de que el ciclista carchense llegara como ganador del Giro de Italia, al estadio Arena de Verona. Foto: AFP Carapaz visiblemente emocionado al escuchar las notas del Himno Nacional del Ecuador, al subir al podio del Giro de Italia este 2 de junio del 2019. Foto: Twitter Movistar Team ver en pantalla completa

El contrato de Richard terminará a finales de año. El equipo británico Ineos le acercó una propuesta para que sea uno de los líderes de esa agrupación. Según las informaciones que emitieron los portales españoles e italianos, la oferta superaría el USD 1,7 millones por temporada y la vinculación sería por tres años.



Ante eso, vuelve a suspirar para responder: “Lo primero será terminar el año y luego se resolverán las cosas. No hay que precipitarse. Lo sembrado, ahora voy a cosechar”.



A la inquietud de si va a conformar el Movistar Team para el Tour de Francia, su respuesta fue clara, precisa y directa: “No”, pese a que el colombiano Nairo Quintana, unos días antes que culminara la cita italiana, mencionó que quería tenerlo en sus filas.



Dijo que se entrenó para intervenir en el Giro y la Vuelta de España y que el Tour tiene que esperar. Su director deportivo, Eusebio Unzué, le dijo a este Diario que es probable que el ecuatoriano conozca la ruta del Tour francés en los próximos meses.

👏👏 El ATRONADOR aplauso que toda @Telefonica y las autoridades presentes en la celebración del #Giro dedican al gran vencedor, @RichardCarapazM. ¡#VamosRichie! 🚂🇪🇨 pic.twitter.com/luSaztJxgZ — Movistar Team (@Movistar_Team) June 3, 2019



Para atenuar la presión mediática, los múltiples pedidos de entrevistas y llamadas, apagará su teléfono celular. Descansará estos días en España, con su esposa e hijos, y volverá al país el próximo lunes, al mediodía. Se quedará un día en la capital y seguirá camino a su tierra, el Carchi.



En ese espacio se reunirá con Unzué, quien ayer en la tarde, al despedirse en las instalaciones de Telefónica le dijo: “Te llamo y nos reunimos”, mientras lo abrazaba.



¿Será gregario? Richard no tiene claro en qué condición irá a la Vuelta a España, que será entre agosto y septiembre. Dependerá de cómo se conforme el equipo. “En el 2017 estuve allí, aprendiendo; y el año pasado, ayudando. El director deportivo tomará la decisión”, expresó el carchense.