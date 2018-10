Óscar Sevilla es virtual campeón de la Vuelta Ciclística al Ecuador, pero no festeja

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Óscar Sevilla aún dice que no hay que festejar. “En el 2001 perdí una Vuelta a España, el último día de carrera, pese a tener una muy buena ventaja”, dijo el español-colombiano.

El ciclista, de 42 años, es el virtual ganador de la XXXV Vuelta al Ecuador. Falta la última etapa, un circuito que muchos llaman la “vuelta del campeón”; pero Sevilla quiere finalizar esos 60 km para festejar su título. “Hemos superado una parte importante de la carrera pero mientras no se cruce la última línea de meta, hay que ser cauto”.



El viernes 12 de octubre de 2018 se corrió la octava etapa entre San Isidro y Tulcán, un recorrido de 120 km con tres premios de montaña, los últimos de la Vuelta.



Paulo Caicedo, que ayer estaba de cumpleaños, se permitió autoregalarse algo iné­dito: el triunfo en la octava etapa. “Amanecí con el deseo de ganar la etapa y festejar de esa manera mi cumpleaños. Lo pude hacer”, dijo entre sonrisas. Su madre llegó a la meta con un globo y el pastel de cumpleaños.



Caicedo, de Coraje Carchense, sobrevivió a la “guerra de ataques”, que todos los equipos ensayaron. Al final, alguien ganó y alguien resignó.

Al promediar los 50 km de competencia, Team Eagles, de Ibarra con Óscar Sevilla y Robinson Chalapud, dieron alcance a los fugados y evitaron que Byron Guamá y el Team Ecuador puedan sacar ventaja.



“Quiero felicitar a mi equipo, en especial a Chalapud, que hizo un trabajo excelente. Estoy contento con lo que hemos realizado hasta el momento. Esperemos que en la última etapa transcurra todo normal, sin contratiempos, sin caídas, sin averías mecánicas y ojalá podamos ganar esta Vuelta para Ecuador”, dijo Sevilla.



Byron Guamá tenía una difícil misión por cumplir. En la séptima etapa perdió casi un minuto, que sumado a los 38 segundos acumuló un tiempo que no pudo descontar. Más aún, cuando Sevilla y Chalapud corrieron con fuerza, especialmente en los ascensos.



Guamá, que recibió un homenaje especial antes de la etapa de sus coterráneos de San Isidro, contó con el respaldo de Santiago Montenegro, el líder entre los ciclistas Sub 23. Los dos llegaron segundo y tercero, en ese orden, a la meta, con 12 segundos de ventaja sobre Sevilla y Chalapud.

Team Ecuador se quedó con escasas posibilidades de lograr el título en la clasificación general, pero tiene un alto porcentaje de celebrar el campeonato entre los Sub 23. “Ha sido una etapa muy dura, pero me pude defender bien. Pasé por mi tierra, en el Playón de San Francisco. Mirar su respaldo me dio fuerzas para terminar en tercera posición. En la última etapa habrá que cuidar el liderato”.



El colombiano Francisco Colorado, de Saitel, también peleó en el grupo de los punteros. Se coronó campeón de los Premios de Montaña, pues hoy, en la última etapa no se disputará ninguno. Solo hace falta que corra los 60 km finales y reciba su camiseta de campeón en esta especialidad.



La etapa del viernes fue muy significativa. Los ciclistas pedalearon, donde el ciclismo es parte de la rutina diaria del carchense. En todas las poblaciones por donde pasó la caravana, niños, jóvenes y adultos salieron a aplaudir al grupo. En algunos tramos pasaron por una lluvia de pétalos de rosas, en otros flamearon banderas del Carchi y los adultos cantaron con ganas ese himno local: Soy del Carchi.



“Me acordé cuando yo, que no sabía mucho de ciclismo, salía con mis compañeros a las veredas para mirar a los ciclistas. Me acuerdo que vi a Ramiro Calpa y a Héctor Chiles”, recordó Richard Carapaz, quien estuvo en la subida de Julio Andrade y se paró al frente de la casa de sus padres a mirar a los ciclistas. “Me llené de emoción”.



La Vuelta Ciclística al Ecuador concluirá este sábado 13 de octubre de 2018 con el circuito en Tulcán.