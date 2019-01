El cese de la búsqueda de Sala, un 'baldazo de agua fría' para su pueblo

LEA TAMBIÉN

La suspensión de las tareas de búsqueda del futbolista Emiliano Sala este jueves significó un "baldazo de agua fría" para la localidad argentina de Progreso (Santa Fe), según el presidente del equipo de fútbol en el que comenzó a jugar, Daniel Ribero.

Tanto Ribero como uno de los exentrenadores de Sala en San Martín de Progreso, Diego Solís, dijeron a Efe que los habitantes del pequeño pueblo donde creció Sala se adhieren al llamamiento de la familia del jugador, que pidió hoy a la Policía de Guernsey, en Reino Unido, que retome las operaciones.



"Es un baldazo de agua fría considerando que han pasado muy pocas horas del supuesto accidente, no se ha encontrado ninguna prueba del avión", dijo Ribero.



Junto a decenas de vecinos, el presidente del equipo local acudió en la tarde del jueves a la concentración organizada en Progreso para que siga la búsqueda de la aeronave en la que desaparecieron la noche del lunes Sala y el piloto David Ibbotson.

Fotografía sin fecha cedida por el presidente del club San Martín de Progreso, Daniel Ribero, del argentino Emiliano Sala (Cuarto a la derecha, atrás) posando con sus compañeros del club San Martín en 2005. Foto: Daniel Ribero/ EFE



La concentración, realizada a las puertas del estadio de la localidad, se produjo después de que las fuerzas de seguridad británicas abandonasen la búsqueda "de forma activa", al no haber detectado "ninguna traza de la aeronave, el piloto, ni el pasajero".



Los vecinos realizaron una cadena de oración similar a las que llevaron a cabo los días anteriores.



"Pedimos que retomen el rastrillaje más intenso, el que implica el rescate", dijo Ribero, quien como la familia tiene "esperanza" de que el delantero del Cardiff City galés que acababa de abandonar el Nantes francés continúe vivo.



"Que sigan buscando, por favor, no se puede más vivir así. Que lo sigan buscando. Por qué no lo van a seguir buscando?", insistió el padre del futbolista de 28 años, Horacio Sala, al borde del llanto al canal argentino TyC Sports, horas antes del homenaje.



Para el extécnico de Sala en categorías inferiores, Diego Solís, mediante la concentración quisieron mandarle "una prueba de presión al Gobierno argentino", para que colabore en la reactivación de la búsqueda.



Solís añadió que, aunque la noticia de este jueves fue "tan dolorosa o más" que cuando su vecino desapareció, está "seguro de que están con vida los dos", tanto Sala como Ibbotson.