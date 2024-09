La Bimbo Global Race se llevó a cabo en Quito, Ecuador y más de 34 países la acogieron durante este domingo 22 de septiembre. El evento, destinado a concentrar a la familia, fomentar la actividad física y contribuir a la alimentación de sectores vulnerables fue un éxito.

El evento contó con más de 2 000 inscritos en el país y a nivel mundial congregó a más de 150 mil corredores. En virtud de la cantidad de participantes, el Grupo Bimbo -organizador de la competencia-había planificado donar 20 rebanadas de pan por cada atleta al Banco de Alimentos, de forma que se realizará la entrega de más 36 000 de estas.

Desde las 07:00, el Parque Bicentenario de la capital arrancó con el recibimiento de los deportistas. Hubo quienes debutaron en la competencia, mientras que otros acudieron de forma consecutiva dado que fue la segunda vez que se organizó la Bimbo Global Race en Ecuador; antes, el mismo reducto había acogido la carrera en el 2023.

Entre los primeros actos se llevó a cabo la inauguración del certamen y Esteban de los Ríos, gerente de marketing de Bimbo, recalcó el fin principal de la convocatoria. “Queremos compartir lo bueno y combatir un problema mundial como es el hambre“, manifestó tras explicar cómo se procedería en torno a las donaciones.

Una vez que se dio inicio al acto, los presentes también pudieron beneficiarse de una etapa previa de calentamiento. Con una especialista que guiaba los movimientos, estos pudieron quedar en óptimas condiciones y pasaron a ubicarse en la línea de salida.

La carrera Bimbo Global Race, con participantes motivados y comprometidos

La Bimbo Global Race contó con una categoría masculina y femenina y tres modalidades: tres, cinco y 10 kilómetros (km). A su vez, también hubo subcategorías en función de la edad de los participantes, estas conformaron la juvenil, máster, máster 2 (masculino) y senior.

Los arranques dentro de las modalidades entre tres y 10 km se realizaron de forma escalonada para que no existan inconvenientes. El disparo de largada y el humo de color azul dieron inicio a la prueba de mayor distancia y a estas les sucedieron las dos restantes de mayor a menor.

Entre los participantes se podía presenciar a público de todas las edades. Familias enteras, padres y madres que acudían con sus hijos, niños, jóvenes y parejas conformaban un surtido grupo en las diferentes carreras.

La motivación por saber que se apoyaba a una causa solidaria y alimentaria era un patrón recurrente, además de la carrera en sí o las razones deportivas. “Si tienes una motivación extra de que hay una buena causa detrás de lo que haces y es una excusa para unirte con todos, hay un valor agregado. Es una excelente oportunidad para que hagas ejercicio, estés en familia, corras con los chiquitos y, más allá de eso, beneficias a una comunidad más grande”, mencionó Juan Sandoval, quien acudió con su esposa y tres de sus hijos.

Carla Espinoza, otra de las participantes, también hizo hincapié en la función de la competencia en torno a lo social. “Me inscribí porque me gusta el deporte y me gusta ayudar. Es una obra muy linda. El deporte es salud y por qué no ayudar con la inscripción“, sostuvo.

Ganadores, atletas mundialistas y un medallista olímpico en la carrera Bimbo Global Race

El primer participante que cruzó la meta en la Bimbo Global Race fue Francisco Gaona, el ganador de la modalidad de los cinco km. En el caso de la de 10 km, prueba reina dentro del evento, el primero fue Fernando Moreno.

Después de su triunfo, Gaona conversó con EL COMERCIO y manifestó que participó por segunda ocasión en la Global Bimbo Race. En 2023, el atleta había terminado en el podio y en esta oportunidad pudo ganar.

“Como atleta, siempre te motiva este tipo de eventos para ve si hemos mejora o no y, por supuesto, para ayudar a las demás personas. Mis expectativas eran hacer lo mejor y tratar de ganar. Se pudo controlar la carrera de principio a fin”, manifestó.

Moreno también brindó su reacción en torno a la carrera. Este hizo énfasis en la logística de esta y la correcta organización con respecto a los corredores.

“La carrera fue muy planta, no hubo viento y permitió correr muy rápido. Fue bastante puntual, la señalización resultó clara (…) el clima nos acompañó. Todo resultó chévere desde el día de ayer con la entrega de kits.

La competencia también congregó a Marcela Peñafiel, promesa del ciclismo ecuatoriano que estará en el Mundial de tal disciplina. Horas antes de su vuelo hacia Suiza, donde representará al país, esta hizo de la Bimbo Global Race un escalón en su preparación para el certamen. Es la primera vez que estoy, me motivó mucho el premio del viaje y competir en 2025 en la Ciudad de México.

Jefferson Pérez, exmarchista y doble medallista olímpico también se dio cita en el evento. La leyenda del deporte ecuatoriano, sin embargo, estuvo desde la parte del staff.

Especial premiación y un acto benéfico para la alimentación

Una vez que todos los participantes cruzaron la meta, un show musical se instaló y cautivó al público. A ello le siguió una sesión de bailoterapia, la cual mantuvo en expectativa a los presentes hasta el momento de la premiación.

Los principales homenajeados fueron Fernando Moreno y María Pastuña. Ambos resultaron ganadores en la modalidad de 10 kilómetros y se hicieron acreedores a un boleto hacia la próxima Global Bimbo Race en su sede principal con todo incluido.

Una vez que se brindó el reconocimiento a los dos corredores, quienes se distinguieron en las demás submodalidades y en los cinco y tres kilómetros también tuvieron un galardón. Asimismo, un viaje a Galápagos y 10 bicicletas fueron sorteadas entre todos los inscritos.

El acto de cierre fue la entrega de parte de las más de 36 mil rebanadas de pan de Bimbo, representado por Esteban de los Ríos, al Banco de Alimentos. Con ello, la aspiración de aumentar el número de atletas, la acogida y perfeccionar todo lo que sea posible para el 2025 quedó asentada, así como la satisfacción del éxito en la segunda edición.