Campeonato Sudamericano de Triatlón en Uruguay contará con 500 atletas

El Campeonato Sudamericano de Triatlón, que se realizará por tercera vez en Uruguay este fin de semana, durante el 30 y 31 de marzo del 2019, contará con la participación de unos 500 atletas de 12 países latinoamericanos.

El Campeonato, organizado por la Unión de Triatlón de Uruguay y la Intendencia de Montevideo, tendrá lugar este fin de semana en el Parque Rodó de la capital y en él competirán tanto adultos como jóvenes de entre 14 y 19 años.



Según afirmó a EFE el presidente de la Unión de Triatlón del Uruguay, Líber García, el certamen contará con ocho carreras en la que competirán triatletas de las categorías oficiales Élite, Sub 15, Sub 23, Junior (hasta 19 años) y Youth (nacidos en 2002, 2003 y 2004), así como de una categoría no oficial que va hasta los 65 años.



Además, García apuntó que para el certamen se espera la participación de competidores de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Panamá, por lo que, opinó que se tratará de una verdadera fiesta para los seguidores de la disciplina en Sudamérica.



El premio para la categoría Élite, tanto femenina como masculina, será de USD 5 000, monto que se distribuye en USD 750 para el primer puesto y 625, 500, 375 y 250 para el segundo, tercer, cuarto y quinto puesto respectivamente.

En cuanto a las pruebas, que sumarán puntos para el ránking de la Unión Internacional de Triatlón, el organizador explicó que para los mayores serán de modalidad 'sprint', es decir de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros a pie, y para los juveniles 'supersprint', con la mitad de esas distancias.



Según los organizadores, el circuito de natación se desarrollará en la bahía de la Playa Ramírez de Montevideo, que generalmente es de aguas calmas, y los de ciclismo sobre la Rambla de esa área, que se encuentra en buenas condiciones y tiene sendas amplias.