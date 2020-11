El torneo no se detendrá por las eliminatorias para Catar 2022

La LigaPro seguirá con su cronograma sin interrupción, pese a la doble fecha de eliminatorias para Catar 2022, por lo que los clubes que aporten con jugadores a la Selección tendrán que buscar alternativas para sus equipos titulares.

Barcelona, Independiente del Valle y Liga de Quito son los equipos que más deportistas enviarán a la Tri.



La quinta fecha, que se dispu­ta entre jueves y domingo, será la última en la que los equipos contarán con sus plantillas completas. Luego de eso se iniciará la concentración de la Selección mayor, para los partidos del 12 y 17 de noviembre, ante Bolivia y Colombia.



Durante esas fechas se jugará la séptima jornada del torneo local, y los clubes deberán presentar plantillas distintas. En el último microciclo, Barcelona y Liga de Quito prestaron a 12 de los 20 jugadores convocados por el estratega argentino Gustavo Alfaro.

“Tenemos un buen plantel, podemos competir con todos”, dijo el entrenador amarillo, Fabián Bustos, respecto de los posibles seleccionados que tenga su equipo. Para el microciclo llamaron a Víctor Mendoza, Darío Aimar, Sergio Quintero, Jefferson Orejuela y Mario Pineida; este último estuvo en la fecha de eliminatorias de octubre, contra Argentina y Uruguay.



Barcelona es el líder de la clasificación, con 10 puntos, y en la quinta fecha visitará a Olmedo, el viernes.



Bustos reconoce que le gustaría contar con su plantel completo para todos los juegos, pero entiende las necesidades de la Selección que dirige Alfaro. Pablo Repetto, por su lado, adelantó que no rotará a su plantilla. “No pensamos en rotar nuestro equipo, vamos a mantener lo que se viene haciendo, el equipo tiene una obsesión por ganar”, dijo.

Liga tiene el objetivo de ganar la segunda etapa, para ser campeón directo, por eso espera conseguir un triunfo este viernes, cuando reciba a Orense, en el Rodrigo Paz.



Independiente del Valle, que el jueves recibirá a Deportivo Cuenca, atraviesa por un mal momento en el torneo local, tras dos derrotas consecutivas. En el último microciclo no tuvo seleccionados, pero en la fecha de octubre, el equipo aportó con dos titulares a la Tri.



“Lamentablemente, hoy le digo que no, no habría espacio en el calendario para suspender”, dijo el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, en días anteriores cuando se le consultó sobre la posibilidad de suspender el torneo por el desarrollo de las eliminatorias.

Loor extendió que debido a la paralización del campeonato entre marzo y agosto, por la emergencia del covid-19, tienen poco espacio en el año para extender el torneo. Su intención es terminar la temporada a mediados de diciembre.



LigaPro propone manejar la Comisión de Arbitraje

El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, anunció que mantendrá una reunión con los dirigentes de los clubes para proponer a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) el manejo de la Comisión Nacional de Arbitraje.

Esto, después de los reclamos por los errores arbitrales, en los partidos de la cuarta fecha, y de la renuncia de Carlos Manzur a la presidencia de la Comisión de Arbitraje.



“En los próximos días programaremos una reunión junto a los clubes de la LigaPro y el exárbitro Antonio Jesús López Nieto, actual delegado de LaLiga en la Comisión de Arbitraje en España, para conocer su visión y analizar la forma en que pudiéramos mejorar en esta rama”, puso Loor en un mensaje en su cuenta de Twitter.