Los horarios de los partidos del campeonato ecuatoriano de fútbol se modificaron por el 'toque de queda'

La LigaPro confirmó el cambio de horario para los partidos de la fechas 6, este fin de semana, y de la fecha 7 (próxima semana) en la Serie A del campeonato ecuatoriano de fútbol. Esto, ante el decreto presidencial que establece 'toque de queda' desde las 20:00 hasta las 05:00.

Así, para este sábado 3 de abril del 2021 los cotejos entre Barcelona e Independiente del Valle, el de Liga de Quito vs. Mushuc Runa y el Delfín S.C. vs Deportivo Cuenca se jugarán más temprano. De igual manera se adelantaron los cotejos del domingo y los de la próxima semana.



Así quedan las fechas 6 y 7 de la Serie A:



FECHA 6



Sábado 3 de abril



12:15 – Delfín S.C. vs Deportivo Cuenca

14:30 – Liga Deportiva Universitaria vs Mushuc Runa S.C.

17:00 – Barcelona S.C. vs Independiente del Valle

Domingo 4 de abril



12:15 – Orense S.C. vs Manta F.C.

14:30 – 9 de Octubre F.C. vs S.D. Aucas

17:00 – Técnico Universitario vs Guayaquil City F.C.

FECHA 7



Jueves 8 de abril



14:30 – Mushuc Runa S.C. vs C.D. Olmedo

17:00 – Deportivo Cuenca vs Barcelona S.C.



Viernes 9 de abril



17:00 – Manta F.C. vs Técnico Universitario



Sábado 10 de abril



12:15 - Independiente del Valle vs Universidad Católica

14:30 - C.D. Macará vs 9 de Octubre F.C.

17:00 – C.S. Emelec vs Liga Deportiva Universitaria



"Debido al Decreto 1282 de la Presidencia de la República, con relación a la complicada situación sanitaria que atraviesa el país a causa del covid-19, LigaPro se ha visto en la obligación de modificar los horarios correspondientes a las Fechas 6 y 7, Fase Uno, de la LigaPro Serie A", publicó el organismo en su página oficial.



Los cotejos se adelantaron para poder cumplir con las nuevas disposiciones. Así, el encuentro entre Barcelona e IDV en Guayaquil estaba previsto antes para las 20:00. Ahora, después del Decreto Presidencial, la Ligapro adelantó ese partido para las 17:00. Un criterio similar se utilizó para el cambio de horario en los restantes cotejos.



Hay que recordar que en Ecuador se realizan los partidos de fútbol profesional con estrictos protocolos de bioseguridad y sin la presencia de aficionaos en los graderíos.

Los horarios de la fecha 4 de la Serie B también cambiaron.



Lunes 5 de abril



17:00 – Atl. Porteño vs Chacaritas F.C.





Martes 6 de abril



14:00 – Atl. Santo Domingo vs Independiente Juniors

17:00 – D. América vs LDU Portoviejo





Miércoles 7 de abril



14:00 – Gualaceo S.C. vs Guayaquil Sport

17:00 – C.D. El Nacional vs Cumbayá F.C.